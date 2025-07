"Que te sirva para la tumba. Con cariño": el contundente mensaje de una mujer a los ladrones que le han robado sus plantas

Decorar la fachada de casa con macetas no solo sirve para dar color y embellecer las calles, sino que también da vida y frescor a los espacios públicos. No obstante, no todos respetan las plantas de sus vecinos.

En este caso, a una vecina del municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra la han robado las plantas. Sin embargo, lejos de enfrentarse a los ladrones, la vecina ha encontrado la forma perfecta de responderles.

Esta mujer escribió en un folio un contundente mensaje dirigido a los ladrones: "A la que roba las plantas, que te sirva para la tumba. Con cariño". Este mensaje, que la mujer colocó muy cerca de sus preciadas plantas, ha corrido como la pólvora en redes sociales y ha provocado todo tipo de reacciones.

La publicación cuenta ya con más de 323.000 visualizaciones y 8.000 'me gusta'. Asimismo, la bandeja de comentarios se ha llenado de aplausos por la actitud de la mujer. Una seguidora de 'Líos de vecinos', la cuenta que lo ha compartido en X, ha destacado que la mujer es "una jefa".

Además, otro usuario señaló que esa señora "podría ser su madre" ya que ella lleva "un disgusto cada vez que le roban sus plantitas". Por otro lado, hay algunos que se han fijado en otros detalles: concretamente, el lugar donde está situado dicho folio. Esos usuarios han afirmado "que el papel esté grapado a la reja es toda una declaración de intenciones".

También hay quien ha asegurado que su caso no es el único. Y es que, como han confesado varios usuarios, ellos también han sufrido este tipo de robos e incluso han relatado en redes cómo les robaron a ellos. Tal y como explica una usuaria: "en el portal de mi casa había dos macetas con unas plantas preciosas. Nos las robaron una vez y se nos ocurrió pegarlas con silicona al mármol. Rompieron el mármol y se llevaron las dos macetas con el mármol".

Tras los dos robos, la usuaria desistió y concluyó el mensaje diciendo: "ya no ponemos más".

Más robos de plantas con mensaje incluido

El caso anterior no es aislado. Otra propietaria de una tienda de A Coruña tampoco dudó en escribir un mensaje a los ladrones de sus plantas.

En este caso, una vecina quería darle más vida y color a su casa. Por tanto, sustrajo supuestamente unas plantas que se encontraban en la puerta de un establecimiento de la ciudad, pese a estar colocadas en macetas de gran volumen.

Como posible solución, el local ha colocado un cartel en el escaparate que reza: "señora, no se lleve las plantas". Asimismo, los dueños de la tienda añaden que la supuesta ladrona puede "mirar y sonreír" al ver las plantas y no robarlas.

Por el momento, solo queda esperar para comprobar si la vecina en cuestión obedece a la amenaza y se retira de su actividad delictiva, dejando así las dos plantas con flores que permanecen en la entrada de la tienda.

