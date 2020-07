El foco en Ordizia se extiende con 58 contagiados de coronavirus en diferentes municipios

Se extiende el coronavirus en Ordizia, en Guipúzcoa. Son ya 58 los contagiados debido al rebrote de coronavirus. Y están dispersados por varios municipios. Incluso por alguno de Vizcaya. Aun así el gobierno vasco, de momento, no se plantea más restricciones.

La consejera de Salud, Nekane Murga, señala que no cuentan con "ningún dato que nos haga pensar que haga falta un confinamiento" en la localidad de Ordizia. "Hemos identificado a un grupo amplio de personas sin síntomas, a sus contactos, se les hace aislamiento, por lo que en este momento no hay datos que nos hagan pensar que sea una medida necesaria y no aportaría", ha señalado Murga.

Se mantendrán hasta mañana viernes las carpas donde se realizan pruebas PCR. Donde ya se han realizado 2.300 PCRs desde este lunes y que ya se ha conocido el resultado de 2.200.

Murga ha afirmado que hay "un total de 35 han resultado positivas, por lo que el número total en el foco, que incluso tiene personas previas que se detectaron durante el fin de semana anterior, es de 58. Algunas de ellas se identificaron ya hace 8 días y pueden estar en otras localidades e incluso en otros territorios de Euskadi".

El número de contagiados a fecha de este miércoles fue de 16 nuevos casos, de los que 12 son del foco.

Para parar dicho rebrote se han tomado medidas como el uso obligatorio de mascarillas y limitar los aforos en los establecimientos.