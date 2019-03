El operario que abrió la zanja, "preocupado" por la investigación sobre la muerte de Julen: "Lo que tenga que venir ya vendrá"

El operario que abrió la zanja en las obras en la finca de Totalán ha concedido una entrevista a Espejo Público para hablar sobre la investigación por la muerte de Julen. Ha asegurado que de momento no sabe nada y que esperará con "paciencia" lo que tenga que llegar.

Espejo Público: Pero ¿tenías mucha relación con el dueño de la finca, con David?

Operario: Muy poca relación

EP:¿Estás preocupado?

O: Hombre claro. Yo ya lo que tenga que venir ya vendrá... Ya me llamarán o yo que sé. Pero preocupado claro que estoy. Pero ahora mismo no hablo porque me dijeron que no hablara y no hablo.

EP:¿Pero has tenido algún problema o algo hasta el momento?

O: No, ni quiero... Por eso no voy a decir nada.

EP: ¿Sabes si el pozo estaba tapado cuando trabajaste?

O:Nada, no puedo hablar. Me dijeron que no hablara y yo no hablo.