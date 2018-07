Decenas de miles de personas toman las calles contra la libertad a La Manada: "No es abuso es violación"

Miles de personas toman las calles de Madrid contra la libertad a La Manada: "No es abuso es violación"

Miles de personas, en su mayoría mujeres, se han concentrado este viernes 22 de junio ante el Ministerio de Justicia para protestar contra la libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros para los cinco miembros de La Manada condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual.

Una marea morada ha acudido alrededor de las 19.00 horas ante la sede del departamento que dirige Dolores Delgado, ubicada en el centro de Madrid. Allí han protestado al grito de "no es abuso, es violación" y "tranquila, hermana, aquí está tu Manada", lemas habituales también en las movilizaciones que tuvieron lugar contra la sentencia de La Manada que absolvía a los jóvenes de un delito de agresión sexual.

Miles de personas protestan en toda Andalucía contra la libertad provisional de los miembros de La Manada

En Málaga, unas 3.000 personas, según la organización de la Plataforma Violencia Cero, han mostrado su rechazo en la Plaza de la Constitución, mientras que en Sevilla más de un millar de personas han protestado en Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento de la capital.

En Granada, donde la concentración ha tenido lugar en Plaza Nueva convocada por las plataformas 25N y 8M, había en torno a las 19,30 horas unas 1.000 personas, según los datos facilitados a Europa Press por Policía Nacional.

Asimismo, unos 300 jiennenses se han concentrado ante la Subdelegación del Gobierno, en la plaza de las Batallas, mientras que en la capital onubense medio millar de personas se han dado cita ha sido frente al Ayuntamiento convocados por el Movimiento Feminista de Huelva.

En Cádiz, por su parte, la concentración ha tenido lugar ante el Palacio de la Justicia, en Cuesta de las Calesas contra la justicia patriarcal, y en Almería, en la Plaza del Ecuador.

Una multitud rechaza en Pamplona la puesta en libertad provisional de 'La Manada'

La concentración ha comenzado sobre las 20.00 horas y las convocantes han desplegado una pancarta con el mensaje 'No es no. ¡Justicia!'. Además, se han coreado consignas como 'No es abuso, es violación', 'No es no, lo demás es violación', 'Hermana yo sí te creo' 'Esta Justicia es una mierda' o 'Jueces machistas, inhabilitación'.

Entre los asistentes se encontraba la concejal de Igualdad y LGTBI del Ayuntamiento de Pamplona, Laura Berro, así como representantes del PSN y Podemos. Ha tomado la palabra una representante de los convocantes en la que ha reclamado que "queremos estar libres en medio de la ciudad que debe ser nuestra". Ha afirmado que "hoy estamos más tristes que ayer" y ha asegurado que "nuestra indignación es inversamente proporcional a la alegría que deben de sentir ellos".

Cientos de personas claman en Extremadura contra la puesta en libertad provisional de los miembros de 'La Manada'

Cientos de personas en varias ciudades de Extremadura han clamado contra la puesta en libertad provisional de los miembros de 'La Manada' al grito de 'No es abuso, es violación' o 'La calle es mía, de noche y de día'.

Las concentraciones, convocadas por diversos colectivos sociales, han tenido lugar en Mérida, Cáceres, Badajoz o Plasencia para mostrar su rechazo al auto de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra por el que se dicta la libertad provisional de 'La Manada'. Así, en declaraciones a los medios, algunas de las mujeres concentradas en Mérida, como la miembro del colectivo feminista Ibérikas Amara Muriel ha remarcado su pesar por la inseguridad que sienten las mujeres tras la sentencia y el auto de puesta en libertad.