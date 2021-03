Los nominados de los Premios Grammy 2021

Los nominados a los Premios Grammy 2021 vivirán este año una velada diferente pero seguro que igual de intensa en nervios y emoción. La organización de los Grammy no ha detallado cómo será la gala, pero es previsible que, debido a la pandemia, esté lejos de lo habitual. Lo que está confirmado es que los ganadores de los Grammy se conocerán el próximo domingo 14 de marzo por la tarde, en horario de la costa pacífica de Estados Unidos ,ya que la ceremonia se celebra en Los Ángeles. Para nosotros en España, será ya la madrugada del lunes 15 de marzo .

Las nominaciones de los Grammys comprenden en esta edición grabaciones publicadas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020 . Son trabajos que aspiran a ganar alguno de los 84 premios Grammy que reparte la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

Los galardones, representados como un gramófono dorado , reconocerán las mejores grabaciones, composiciones y artistas del año en todas las categorías y géneros. Pop, rock, música alternativa, dance, jazz, country, reggae o gospel tienen su hueco en los Grammys , incluso se reconoce a las mejores grabaciones de ópera, música infantil o bandas sonoras.

Como sucede cada año, en esta 63ª edición de los Premios Grammy hay favoritos, o al menos artistas que tienen más opciones de llevarse algún trofeo a casa por tener mayor cantidad de candidaturas. Entre quienes destacan, Beyoncé lidera el ranking con mayor número de nominaciones a los Grammy 2021, aspira a 9 premios . Le siguen con 6 nominaciones Dua Lipa y Taylor Swift , junto al rapero y productor Roddy Ricch . Otros nombres destacados del panorama musical mundial también cuentan con nominaciones en estos Grammys, es el caso de Billie Eilish, Justin Bieber, J. Balvin, Coldplay o Lady Gaga.

A continuación te dejamos una selección de los nominados este año a los Grammy en las categorías más populares . Son 5 artistas nominados en cada una de ellas, pero sólo uno se llevará el gramófono a casa. ¿Te atreves a hacer tu apuesta de quién se llevará el Grammy? En la madrugada del lunes 15 de marzo saldremos de dudas y conoceremos a todos los ganadores de esta edición de los grandes premios de la música, los Grammy 2021.

Nominados a los Premios Grammy 2021

Grabación del año

Beyoncé - ‘Black Parade’

Black Pumas - ‘Colors’

DaBaby feat. Roddy Rich - ‘Rockstar’

Doja Cat - ‘Say So’

Billie Eilish - ‘Everything I Wanted’

Dua Lipa - ‘Don’t Start Now’

Post Malone - ‘Circles’

Megan Thee Stallion feat. Beyoncé - ‘Savage’

Disco del año

Jhene Aiko - ‘Chilombo’

Black Pumas - ‘Black Pumas’

Coldplay - ‘Everyday Life’

Jacob Collier - ‘DJesse Vol. 3’

Haim - ‘Women IN MUSIC PT. III’

Dua Lipa - ‘Future Nostalgia’

Post Malone - ‘Hollywood’s Bleeding’

Taylor Swift - ‘Folklore’

Canción del año

Beyoncé - ‘Black Parade’

Roddy Rich - ‘The Box’

Taylor Swift - ‘Cardigan’

Post Malone - ‘Circles’

Dua Lipa - ‘Don’t Start Now’

Billie Eilish - ‘Everything I Wanted’

H.E.R - ‘I Can’t Breathe’

JP Saxe feat. Julia Michaels - ‘If The World Was Ending’

Mejor vídeo musical

Beyoncé - ‘Brown skin girl’

Future Featuring Drake - ‘Life is good’

Anderson .Paak - ‘Lockdown’

Harry Styles - ‘Adore You’

Woodkid - ‘Goliath’

Mejor película musical

Beastie Boys - ‘Beastie Boys Story’

Beyoncé - ‘Black Is King’

Freestyle Love Supreme - ‘We Are Freestyle Love Supreme’

Linda Ronstadt - ‘Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice’

ZZ Top - ‘That Little Ol' Band From Texas’

Mejor nuevo artista del año

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Nominados a los Premios Grammy en la categoría Pop

Mejor interpretación solista

Justin Bieber - ‘Yummy’

Doja Cat - ‘Say So’

Billie Eilish - ‘Everything I Wanted’

Dua Lipa - ‘Don’t Start Now’

Harry Styles - ‘Watermelon Sugar’

Taylor Swift - ‘Cardigan’

Mejor interpretación de pop dúo/grupo

J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - ‘Un día (One Day)’

Justin Bieber feat. Quavo - ‘Intentions’

BTS - ‘Dynamite’

Lady Gaga feat. Ariana Grande - ‘Rain On Me’

Taylor Swift feat. Bon Iver - ‘Exile’

Mejor álbum pop

Justin Bieber - ‘Changes’

Lady Gaga - ‘Chromatica’

Dua Lipa - ‘Future Nostalgia’

Harry Styles - ‘Fine Line’

Taylor Swift - ‘Folklore’

Nominados en la categoría Rock

Mejor interpretación rock

Fiona Apple - ‘Shameika’

Big Thief - ‘Not’

Phoebe Bridgers - ‘Kyoto’

HAIM - ‘The Steps’

Brittany Howard - ‘Stay High’

Grace Potter - ‘Daylight’

Mejor canción rock

Phoebe Bridgers - ‘Kyoto’

Tame Impala - ‘Lost in Yesterday’

Big Thief - ‘Not’

Fiona Apple - ‘Shameika’

Brittany Howard - ‘Stay High’

Mejor álbum rock

Fontaines D.C. - ‘A Hero’s Death’

Michael Kiwanuka - ‘Kiwanuka’

Grace Potter - ‘Daylight’

Sturgill Simpson - ‘Sound and Fury’

The Strokes - ‘The New Abnormal’

[[H3:Nominados a los Grammy en la categoría R&B]]

[[H4:Mejor interpretación R&B]]

Jhené Aiko Featuring John Legend - ‘Lightning & Thunder’

Beyoncé - ‘Black Parade’

Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $ign - ‘All I Need’

Brittany Howard - ‘Goat Head’

Emily King - ‘See Me’

[[H4:Mejor canción R&B]]

Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello - ‘Better Than I Imagine’

Beyoncé - ‘Black Parade’

Tiana Major9 & EARTHGANG - ‘Collide’

Chloe x Halle - ‘Do It’

Skip Marley & H.E.R. - ‘Slow Down’

[[H4:Mejor álbum R&B]]

Ant Clemons - ‘Happy 2 Be Here’

Giveon - ‘Take Time’

Luke James - ‘To Feel Love/d’

John Legend - ‘Bigger Love’

Gregory Porter - ‘All Rise’

Nominados a los Grammy en la categoría RAP

Mejor interpretación rap

Big Sean Featuring Nipsey Hussle - ‘Deep Reverence’

DaBaby - ‘Bop’

Jack Harlow - ‘What’s Poppin’

Lil Baby - ‘The Bigger Picture’

Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé - ‘Savage’

Pop Smoke - ‘Dior’

Mejor interpretación rap melódico

DaBaby Featuring Roddy Ricch - ‘Rockstar’

Drake Featuring Lil Durk - ‘Laugh Now, Cry Later’

Anderson .Paak - ‘Lockdown’

Roddy Ricch - ‘The Box’

Travis Scott - ‘Highest in the Room’

Mejor canción rap

Lil Baby - ‘The Bigger Picture’

Roddy Ricch - ‘The Box’

Drake Featuring Lil Durk - ‘Laugh Now, Cry Later’

DaBaby Featuring Roddy Ricch - ‘Rockstar’

Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé - ‘Savage’

Mejor álbum rap

D SMOKE - ‘Black Habits’

Freddie Gibbs & The Alchemist - ‘Alfredo’

Jay Electronica - ‘A Written Testimony’

Nas - ‘King’s Disease’

Royce Da 5’9″ - ‘The Allegory’

Nominaciones a los Premios Grammy 2021 en Música latina

Mejor álbum latino de pop/urban

Bad Bunny - ‘YHLQMDLG’

Camilo - ‘Por primera vez’

Kany García - ‘Mesa para dos’

Ricky Martin - ‘Pausa’

Debi Nova - ‘3:33’

Mejor álbum latino de rock/música alternativa

Bajofondo - ‘Aura’

Cami - ‘Monstruo’

Cultura Profética - ‘Sobrevolando’

Fito Paez - ‘La Conquista del Espacio’

Lido Pimienta - ‘Miss Colombia’

Otras categorías nominadas a los Premios Grammy 2021

Mejor álbum dance/electrónica

Arca - ‘Kick I’

Baauer - ‘Planet’s Mad’

Disclosure - ‘Energy’

Kaytranada - ‘Bubba’

Madeon - ‘Good Faith’

Mejor álbum reggae

Buju Banton - ‘Upside Down 2020’

Skip Marley - ‘Higher Place’

Maxi Priest - ‘It All Comes Back To Love’

Toots & The Maytals - ‘Got To Be Tough’

The Wailers - ‘One World’

Mejor álbum world music

Antibalas - ‘Fu Chronicles’

Burna Boy - ‘Twice As Tall’

Bebel Gilberto - ‘Agora’

Anoushka Shankar - ‘Love Letters’

Tinariwen - ‘Amadjar’

Mejor banda sonora

Max Richter - ‘Ad Astra’

Kamasi Washington - ‘Becoming’

Hildur Guðnadóttir - ‘Joker’

Thomas Newman - ‘1917’

John Williams - ‘Star Wars: The Rise Of Skywalker’

Mejor canción compuesta para banda sonora

Taylor Swift - ‘Beautiful Ghosts’ [de Cats]

Brandi Carlile - ‘Carried Me With You’ [de Onward]

Idina Menzel & Aurora - ‘Into The Unknown’ [de Frozen 2]

Billie Eilish - ‘No Time To Die’ [de No Time To Die]

Cynthia Erivo - ‘Stand Up’ [de Harriet]