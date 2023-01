Una niña de 10 años reconoce haber sido violada por su primo durante un año: "Me pegaba y me obligaba"

Durante el juicio en la Audiencia de Lleida la menor ha confesado como su primo la violó durante aproximadamente un año. Los hechos ocurrieron en La Noguera, entre 2020 y 2021, cuando ella tenía 10 años y él 26, y quedaron al descubierto cuando una revisión médica reveló que la niña estaba embarazada.

Cada noche el joven, que vivía en la casa familiar de los padres de la pequeña, obligaba a la menor a mantener relaciones sexuales. "Yo no quería, pero cuando me negaba me pegaba y me obligaba", ha confesado la víctima ante los psicólogos del Equipo de Atención a la Víctima (EATAV).

Tras la revelación de la niña el acusado ha reconocido las relaciones sexuales, algo de lo que está "arrepentido", pero ha negado que llegara a agredirla.

Después de escuchar su relato la Fiscalía ha solicitado para el joven 12 años de prisión, la prohibición de acercarse o comunicarse con la niña durante un periodo de 10 años superior a la pena impuesta, 5 años de libertad vigilada y una indemnización de 30.000 euros.

Por otro lado la defensa ha pedido que se le imponga una pena de cárcel de 7 años.

Violada por su padre hasta los 17

Otro caso macabro, por la juventud de la víctima, es el de Ana, que el pasado mes de noviembre contó a Antena 3 Noticias el calvario que ha tenido que vivir durante gran parte de su infancia y juventud. Con tan solo 3 años su padre intentó penetrarla, algo que la destrozó. Siendo ya una adolescente de 15 años y acompañada de una amiga, acudió a una comisaría para interponer una denuncia, pero nadie la creyó, ni la policía ni su propia familia.

"Me agredió sexual, física y psicológicamente. Lo hacía a puerta cerrada, a escondidas. Soy superviviente de una agresión sexual en la infancia", afirmó Ana.