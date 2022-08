Néstor se entera de su despedido por SMS: "Era la manera más cutre de despedirme"

El sorprendente despido laboral de Néstor se ha hecho viral en redes sociales. El joven se encontraba de baja médica cuando, días después de su operación, le llegó a su teléfono móvil un SMS comunicándole su baja. Debido a la extrañeza del mensaje y a que su baja médica había comenzado días atrás a la señalada en el SMS, el chico decidió informar de que la fecha de la baja médica era errónea.

La sorpresa llegó cuando Néstor descubrió que el SMS no se refería a su baja médica (algo temporal), sino a su baja laboral. El SMS era un mensaje automático de la Seguridad Social que decía: "tramitada baja de fecha 31/07/22", día que no coincidía con su intervención médica, que fue el día 26.

El joven relata que tras percatarse de lo sucedido, le escribió a su jefe para preguntarle por el inesperado despido. Néstor le dijo que "era la manera más cutre de despedirle con diferencia". Tras no recibir respuesta de este, Néstor contó en sus redes sociales lo ocurrido. El joven asegura que "es curioso cómo funcionan las redes", ya que su jefe no pretendía que el despido trascendiera y, sin embargo, el despido de Néstor ha acabado haciéndose viral y llegando a ser conocido por una gran parte de internautas. El joven tiene más de 19.000 seguidores en la red social Twitter.

Despidos por covid persistente

Los despidos por enfermedades han aumentado desde que empezó la pandemia. El covid persistente ha sido la causa de varios despidos. Las personas afectadas han pedido que el covid persistente se reconozca como enfermedad.

Amparo es un ejemplo de ello. Estuvo de baja 16 meses por covid persistente y ahora asegura que tiene "crisis de ansiedad producidas por la presión, por la presión que comporta, el tener que volver a trabajar, y no por no poder desempeñar el trabajo que hacía". Como ella hay muchas personas. Y algunas, al no poder realizar el mismo trabajo que desempeñaban antes, acaban despedidas de la empresa.

La ley señala que, tras un período máximo de 18 meses en situación de incapacidad temporal, si no se ha recuperado para volver a trabajar, la Seguridad Social tramitará en su caso una posible declaración de incapacidad permanente", explica Martín Godino, de Sagardoy Abogados. Aunque Amparo, tras 16 meses de baja, periodo de tiempo menor al señalado, contó que tuvo que reincorporarse a pesar de seguir sin encontrarse bien.