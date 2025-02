Muere un pasajero de un vuelo Tenerife-Nottingham: el avión aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Santiago

Un hombre ha muerto después de sufrir problemas médicos graves en la ruta que cubría de Tenerife Sur a Nottingham. El avión tuvo que aterrizar de emergencia en Santiago de Compostela, donde los sanitarios confirmaron el fallecimiento de la víctima.

El pasado viernes 14 de febrero, un aviónBoeing 737-8MG con destino a la ciudad inglesa tuvo que desviarse al Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, también conocido como Aeropuerto de Lavacolla, debido a la indisposición de un pasajero.

La tripulación del vuelo EXS61LM se encargó de comunicar a través de los canales necesarios que uno de los pasajeros a bordo presentaba problemas de salud importantes y que necesitaba la intervención de los servicios médicos. Debido a esto, los controladores aéreos les facilitaron un "descenso continuado y una aproximación directa a la pista 17", mientras se coordinaba la asistencia médica con el aeropuerto.

A la terminal del aeropuerto de la capital gallega se trasladó una ambulancia del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. El personal médico abordo de esta certificó la muerte de la víctima, un hombre de unos 70 años.

¿Qué ocurre al morir en un avión?

A pesar de que morir en un avión es algo inusual, el caso vivido hoy en Santiago demuestra que puede suceder en cualquier momento. Es por esto que existen unos protocolos para actuar frente a ello. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la forma en la que actuará la tripulación y el procedimiento dependerán de la emergencia de la situación.

La azafata Sheena Marie, de 25 años y con más de dos años de experiencia, explicó el procedimiento habitual cuando un pasajero muere.

En caso de que alguien sufra un ataque al corazón y no se pueda realizar la reanimación cardiopulmonar, la tripulación espera a llegar al destino final, detalló Sheena.

Según Infobae, el cadáver se coloca en un asiento separado, cubriéndolo con una manta, y comúnmente se ubica en una fila vacía de la clase ejecutiva. Si no hay espacio, se coloca en otro lugar apartado. Legalmente, la muerte no se puede declarar hasta el aterrizaje o la intervención de un médico o autoridad competente. En el documental 'Una aerolínea británica' de la BBC, la compañía British Airways destaca que no es apropiado poner al fallecido en el baño, ya que podría caer del inodoro.

Respecto a si un avión puede aterrizar de emergencia debido a la muerte de un tripulante, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) indica que la tripulación debe informar inmediatamente sobre el deceso. De ser necesario, el piloto y el copiloto, junto con las autoridades de control, decidirán si se requiere un aterrizaje de emergencia, aunque generalmente se opta por continuar la ruta sin cambios.

