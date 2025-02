Aterriza de emergencia un avión de EasyJet tras desmayarse el piloto

Un vuelo de la aerolínea EasyJet que viajaba desde Hurghada, Egipto, a Manchester, Reino Unido, ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia después de que uno de sus pilotos sufriera un desmayo en pleno vuelo. La emergencia médica obligó al piloto restante a sobrevolar hasta el aeropuerto de Atenas, donde pudo realizar el descenso sin mayores complicaciones .

Así lo ha confirmado la compañía al diario 'The Mirror': "EasyJet puede confirmar que el vuelo EZY2252 de Hurghada a Manchester ayer por la noche fue desviado a Atenas debido a que el capitán requirió asistencia médica".

"El primer oficial realizó un aterrizaje de rutina de acuerdo con los procedimientos operativos estándar y el avión fue recibido por paramédicos a su llegada a Atenas. Como resultado, el vuelo de ida se retrasó durante la noche y los pasajeros continuarán su viaje a Manchester hoy. Hicimos todo lo posible para minimizar el impacto de la interrupción y organizamos habitaciones de hotel y comidas cuando estaban disponibles."Nos gustaría pedir disculpas a los pasajeros por las molestias ocasionadas y agradecerles su paciencia y comprensión".

El testimonio de un pasajero

En la pista de aterrizaje se encontraban listos los pilotos de emergencia para atender al piloto desmayado. Según ha expresado uno de los pasajeros del vuelo a 'The Mirror', llevaban dos horas de vuelo cuando se dieron cuenta de que algo no iba bien. La tripulación a bordo estaba sirviendo bebidas a los pasajeros en el momento en el que salieron corriendo hacia la parte delantera del habitáculo en la que se encontraba el hombre desplomado. "Al principio pensamos que podía tratarse de un pasajero, ya que no se decía mucho más que los gritos de pregunta de si alguien tenía formación médica. Algunos pasajeros se levantaron a la tripulación de cabina", señala el pasajero.

Además, también recuerda que se colocó una barrera en la zona donde se encontraba la persona desplomada para darle privacidad. "La siguiente llamada fue de la tripulación de cabina para avisarnos que se trataba del capitán/piloto que estaba buscando atención médica, que se había sentido mal y que nos mantendrían informados de lo que iba a suceder", añade.

"En ese momento, los pasajeros empezaron a preocuparse y a ponerse ansiosos, incluido yo, al saber que se trataba del piloto y no de un pasajero". A los viajeros se les dijo que el copiloto tendría que realizar un aterrizaje de emergencia. "El viaje comenzó a ponerse muy duro y aterrador y, a medida que nos acercábamos a la pista, fuimos recibidos por muchos servicios de emergencia, como bomberos, policía y ambulancias, todos alineados a lo largo de la pista", continuó el pasajero.

No obstante, el pasajero asegura que tanto la tripulación de cabina como el copiloto fueron "fantásticos" y asegura estar muy contento de tener "una tripulación de cabina fantástica a bordo y que el copiloto nos hiciera aterrizar de manera segura".

