Muere una bebé de menos de un año después de que su padre la dejase sola para irse a trabajar

Un hombre de Orlando (Estados Unidos) se enfrenta a una pena de hasta 14 años de prisión por dejar desatendida a su hija cuando se fue a trabajar.

Los hechos sucedieron el pasado 24 de diciembre cuando el hombre, de 21 años, tenía que irse a trabajar. Según su declaración intentó conseguir una niñera que se hiciera cargo del bebé, como no la consiguió se fue dejándola en su cuna.

Según revela el medio local 'WKMG-TV', el hombre volvió a casa sobre las 16:00 horas y notó que la bebé estaba rígida y muy fría. El padre llamó a los servicios de emergencias pero cuando llegaron no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El padre les explicó que estaba soltero y que la madre no se encargaba de la niña, por eso, si no iba a trabajar no podía mantenerla. Los agentes le detuvieron y, tras unos días en prisión, pagó la fianza por lo que está en libertad.

El padre está acusado de desatender a un menor causándole daño o discapacidad. De ser declarado culpable, podría ser sentenciado hasta a 15 años de prisión, otros 15 de libertad condicional y una multa de 10 000 dólares.