Oksana, la embarazada rusa con coronavirus que dio a luz y que ha conocido a su bebé tras 51 días

Esta es Oksana, ingresó en el hospital embarazada y con mucha fiebre, tras una exploración vieron daños muy graves en los pulmones a causa del coronavirus.

El testimonio de la madre

"Los indicadores eran críticos, consultamos a distintos médicos de la ciudad y todos dijeron lo mismo...que probablemente no se podría hacer nada porque con eso niveles la gente no sobrevive" asegura la doctora que atendió en un primer momento a Oksana, paciente con coronavirus.

El bebé también corría peligro ya que no estaba recibiendo el suficiente oxígeno. Había que actuar. "Me asustaron, reprimí el miedo lo mejor que pude" afirma la madre que añade que "ingresé, me hicieron las pruebas pertinentes y empezaron el tratamiento del coronavirus. Me hicieron una cesárea y nació mi bebé"

Un milagro

Su hijo nació pero Oksana tuvo que quedarse en cuidados intensivos para por fin, después de 51 días luchando contra la enfermedad del coronavirus reunirse con su bebé.

Rusia inició los análisis clínicos de "Sputnik Light", una vacuna del coronavirus una sola dosis destinada a frenar más rápidamente el estallido de nuevas pandemias y los altos índices de mortalidad por el coronavirus. Rusia es ya el cuarto país del mundo con más casos de coronavirus.

Según informó el Centro Gamaleya, 150 voluntarios participarán en los primeros análisis de "Sputnik Light" en tres laboratorios de Moscú y San Petersburgo.

El Ministerio de Sanidad de Rusia autorizó el inicio de las pruebas para conocer la seguridad y protección inmunológica de la vacuna, proceso que terminará a finales de 2021. A diferencia de Sputnik V del Centro Gamaleya, que requiere dos inyecciones con un paréntesis de 21 días, "Sputnik Light" consistirá en una sola dosis.