Muere la actriz estadounidense Annie Wersching a los 45 años

La actriz estadounidense Annie Wersching ha muerto este domingo a los 45 años por el cáncer que le diagnosticaron en 2020. La muerte de la actriz se ha confirmado después de que sus allegados hayan compartido en redes sociales una campaña de financiación para apoyar a su familia.

"Era una persona reservada por naturaleza y el diagnóstico la hizo aún más reservada. Quería proteger a sus hijos, quería mejorar para poder seguir trabajando y sinceramente, no quería hablar de ello. Quería vivir su vida a su manera y estar con su familia", han publicado en la página de 'GoFundme'.

Según el comunicado al que ha tenido acceso la cadena CNN, el marido de Wersching, el también actor Stephen Full, ha lamentado que "hay un agujero cavernoso en el alma de esta familia". "Ella nos dejó las herramientas para llenarlo. Encontró asombro en el momento más simple", ha expresado el actor.

"Ella no necesitaba música para bailar. Ella nos enseñó a no esperar a que la aventura te encuentre. Ve a buscarlo. Está en todas partes. Y lo encontraremos", ha querido añadir tras la pérdida de su mujer. Full ha afirmado que Wersching le enseñó a buscar "la aventura" y que la perseguiría con sus hijos, "los dos verdaderos amores de su vida".

No dejó de trabajar pese al diagnóstico

Wersching nació en San Luis, Misuri (Estados Unidos) en 1977 y se graduó como licenciada en Bellas Artes, comenzando su carrera en el programa 'Star Trek: Enterprise'. También formó parte de series como 'Runaways', 'The Vampire Diaries', 'Bosch', 'General Hospital'...

Fue conocida por interpretar a la agente del FBI, Renee Walker, en la serie de televisión '24'. El director y productor ejecutivo de esta serie, Jon Cassar, le ha querido rendir homenaje. "Mi corazón está roto en más pedazos de los que puedo contar. Annie llegó a mi mundo con el corazón abierto y una sonrisa contagiosa. Blandiendo tal talento, me dejó sin aliento. Annie se convirtió en más que una compañera de trabajo, se convirtió en una verdadera amiga para mí, mi familia y todos los miembros del elenco y el equipo que trabajaban con ella", recoge la revista Deadline.

A pesar del diagnóstico de cáncer en 2020, la actriz no paró de trabajar. Ha formado parte de la recién serie estrenada 'The Last of Us', que está basada en un videojuego con el mismo nombre.