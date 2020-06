Miguel Bosé acusa a Pedro Sánchez de "supremacista" y carga contra la vacuna del coronavirus

La madre del cantante Miguel Bosé, Lucía Bosé, falleció el pasado mes de marzo a causa del coronavirus. Desde entonces, el intérprete de canciones como ‘Amante bandido’ o ‘Como un lobo’, no ha dejado de hacer declaraciones contra la gestión del Gobierno de la pandemia.

Hace unos días, aseguraba que el coronavirus era "la gran mentira de los gobiernos" y ahora ha arremetido contra Bill Gates, a través de Twitter, donde ha escrito que el fundador de Microsoft está detrás de un plan para controlar a la población a través de vacunas masivas.

El cantante asevera que la "farmacéutica" Gavi es propiedad de la Fundación Bill y Melinda Gates, "especialistas en vacunas fallidas que han provocado víctimas en todo el mundo".

Bosé tacha de "eugenésico" a Bill Gates y explica que "en el pasado habló reiteradamente de más, sobre su proyecto de vacunas que portasen microchips o nano bots, para obtener todo tipo de información de la población mundial con el fin de controlarla".

Subraya, además, que "una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades".

El cantante también coloca a Pedro Sánchez dentro de la conspiración y lo acusa de ser "cómplice" del plan "macabro y supremacista".

"Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España/Bill Gates", concluye.