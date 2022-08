La menor de 13 años que denunció una agresión sexual en Valladolid reconoce que se la inventó porque "llegaba tarde a casa"

El enfado en Valladolid es monumental tras conocerse el caso de una denuncia falsa que ha estado a punto de llevar a un hombre inocente a la cárcel. Fue una menor de 13 años quien denunció una presunta agresión sexual ocurrida en el Paseo Isabel la Católica, en la ciudad de Valladolid. La niña, que culpó a un indigente de nacionalidad búlgara, ha reconocido ahora que se inventó la presunta agresión sexual porque "llegaba tarde a casa" y no quería que la regañaran.

Los hechos ocurrieron en la noche del domingo, cuando la menor, que llegaba una hora tarde a casa, fue a la comisaría a poner una denuncia diciendo que la habían agredido sexualmente. Llegado el lunes, fue detenido un indigente nacido en Bulgaria, acusado de haber cometido la presunta agresión sexual. Ese mismo lunes, fue arrestado y llevado a prisión, donde fue encerrado, sin ser puesto en libertad hasta que se confirmó la denuncia falsa.

La menor terminó confesando que se había inventado el presunto suceso después de que la Policía revisara las cámaras de seguridad y no hallara ningún indicio de la presunta agresión sexual. La menor se puso a llorar en la nueva declaración ante las autoridades, confesando que aquel hombre no le había hecho nada y que había fingido dicha agresión sexual porque volvía una hora más tarde a casa y no quería que sus padres se enfadaran con ella.

¿Cómo se regulan las denuncias falsas en España?

En los últimos tiempos, ha habido algunas denuncias falsas conocidas en España. Un ejemplo de ello es el joven que denunció en otoño de 2021 una presunta agresión homófoba, después de que le fuera grabado la palabra 'maricón' en el trasero. Terminaría confesando que se lo había inventado y que había sido algo consentido, dado que se trataba de una práctica sadomasoquista. Aquel caso reabrió el debate sobre las denuncias falsas y las consecuencias legales que pueden tener en nuestro país.

El artículo 456.1. del Código Penal español señala en su texto tres supuestos. El primero indica que habrá "pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave". El segundo señala que habrá una "pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave", mientras el último caso contempla que habrá una "pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve".

No obstante, en este caso se trata de una menor que habrá de responder ante la denuncia falsa interpuesta, por lo que será, casi con toda probabilidad, la Fiscalía de Menores, quien se haga cargo de esta situación para que la joven dirima responsabilidades por lo ocurrido.