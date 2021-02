Memes, gifs e imágenes graciosas para enviar el Día de San Valentín 2021

¡El Día de San Valentín 2021 ya está aquí! Otro año más marcamos en el calendario una fecha para elogiar el amor, organizar una velada especial, dejar la timidez a un lado y por fin declararte, o simplemente abrazar tu amor propio. Con las recomendaciones sanitarias, este año será un Día de los enamorados un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados, y si algo lo va a salvar serán las felicitaciones online. Imágenes, gifs o memes son el regalo más barato y seguro para enviarle a esa persona especial y desearle un Feliz San Valentín.

Muchas de las felicitaciones que veremos no son ajenas a la pandemia: la distancia social, las mascarillas y en definitiva, la convivencia con la COVID en nuestro día a día, marcan tendencia en las imágenes para el día de San Valentín 2021. Aquí tienes algunos ejemplos.

Los mejores memes de San Valentín

Si quieres mostrar tu amor en formato lúdico, directo y espontáneo, habrás llegado hasta aquí buscando memes de San Valentín. Incluso si reniegas del Día de los enamorados hay un meme para tí. Cada año el 14 de febrero remueve los espíritus más creativos y nos regala los memes más divertidos en torno al amor. Algunos se repiten cada año y siguen siendo graciosos.

Gifs e imágenes graciosas para enviar el 14 de febrero

Puedes gritar tu amor recurriendo a escenas de películas, a la ternura del mundo animal o decírselo con comida. Miles de gifs e imágenes chistosas colman de amor y humor la red estos días y tú no vas a ser menos. Incluso si eres de esos a quienes todo esto de San Valentín le empalaga, o no tienes ni quieres compañía en lo sentimental, el Día de los enamorados te va a salpicar igual; no te resistas, aprovecha y celebra ese amor que llevas dentro, ¡quiérete a tí!, ¡y cuéntalo también!

Generalmente sólo se hace viral en 14 de febrero, pero recuerda que se demuestra todos los días, y se comparte a diario. ¡Viva el amor! ¡Feliz San Valentín!