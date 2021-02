Las mejores películas, series y juegos sobre zombies de todos los tiempos

El Día del Orgullo Zombie ya está aquí. Esta peculiar celebración se celebra por todo el planeta, convocando a los más fans de los muertos vivientes para dar a conocer su pasión a través de diferentes iniciativas.

¿Por qué se celebra el Día del Orgullo Zombie?

El 4 de febrero es el día de la efeméride del Día del Orgullo Zombie. Pero, ¿sabes por qué se celebra en este día en concreto? Aunque existen varias teorías sobre la elección de fecha, lo cierto es que el orgullo zombi es el 4 de febrero porque este es el día en el que nació George A. Romero.

A este director de cine estadounidense, fallecido en el año 2017, se le considera como precursor del estilo zombi más actual y el encargado de volver a darle vida al género. Su película ‘La noche de los muertos vivientes’ (1968) fue la primera de una saga que incluye un total de seis títulos, centrados todos ellos en el mundo zombie.

¿Qué hacer en caso de Apocalipsis Zombie? La ciencia responde

Las probabilidades de que se produzca un Apocalipsis Zombie no son muy altas, vale. Pero la ciencia ha determinado qué se debe hacer en caso de que los zombies aparezcan a la vuelta de la esquina. Un grupo de científicos de la Universidad de Cornell, en Nueva York, determinaron una serie de pautas para intentar sobrevivir si se produjera esa pandemia mundial.

Una de las claves para sobrevivir al Apocalipsis Zombie va a venir determinada por el lugar en el que te encuentres en el momento del renacer de los muertos. Las grandes ciudades caerán primero por lo que se debe huir hacia una zona poco poblada. Y teniendo en cuenta las características de los zombies, la cima de una montaña o colina, será el lugar ideal. Además, según estos científicos, debemos evitar el enfrentamiento siempre que sea posible para tener más opciones de supervivencia.

Películas, series y juegos para celebrar el Día del Orgullo Zombie

Para celebrar por todo lo alto este Día del Orgullo Zombie, te proponemos un repaso por algunas de las mejores películas, series y videojuegos protagonizados por los muertos vivientes. La saga completa de George A. Romero no puede faltar en las películas de zombies más destacadas. Otras a no perderse son REC (2007), 28 días después (2002) y su secuela 28 semanas después (2007), Guerra mundial Z (2013) o Tren a Busan (2016). También hay películas de zombies que no dan tanto miedo sino que nos sacan una carcajada, como sucede con Zombies Party (2004) o Bienvenidos a Zombieland (2009). Hasta existe una versión de un clásico de Jane Austen: Orgullo + prejuicio + zombis (2016).

Hablando de series sobre zombies, The Walking Dead fue la que puso el género de moda otra vez en la pequeña pantalla. Dead Set o Black Summer son otras de las apuestas por los muertos vivientes. Pero no podemos olvidarnos de otras series de zombies como In the Flesh, Z Nation, Kingdom o iZombie. No nos podemos olvidar tampoco de los videojuegos de zombies. Los más reconocidos son Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 7, Red Dead Redemption: Undead Nightmare, State of Decay 2, World War Z (basada en el libro del mismo nombre, al igual que la película),Left 4 Dead o Dying Light. Y tú, ¿con cuál vas a celebrar este Día del Orgullo Zombie?