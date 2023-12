Las mejores bromas que gastan el día de los Santos Inocentes: ¿qué pasa con las campanadas de Nochevieja?

2023 será el primer año sin campanadas en la Puerta del Sol... ¡Tranquilos, es una inocentada! Es 28 de diciembre, y esta es solo una broma de las que se ha creído la gente. "Todos los años me engañan...", dice una mujer.

Las campanadas se celebran desde el año 1962 pero, hemos hecho creer que la tradición se rompía este año. "¿No se van a dar"?, preguntaba una señora después de escuchar la noticia. " A mí me gustaría la tradición de toda la vida... en la Puerta del Sol", pues efectivamente así será esta es solo una de las pequeñas bromas que se harán este 28 de diciembre.

Ha llegado el clásico día del año, los Santos Inocentes, una fecha en la que hay que tener cuidado con lo que leemos por si nos 'cuelan' alguna que otra broma.

¿Cuáles son otras bromas que van a gastar a amigos y familiares? Algunas personas lo llevan preparando ya unos días, y nada de esto les pilla por sorpresa. Un chico cuenta que le va a decir a la novia que no se casa: "Le va a decir a la novia que después de la despedida de soltero se lo ha pensado mejor, y no se quiere casar", cuenta.

Sin embargo, otros reconocen que no tienen marcada la fecha en el calendario: "Yo creo que me las cuelas todas ahora mismo". La cosa se pone más seria cuando se trata de trabajo: "Me dijeron que no tenía que ir a trabajar y luego tuve que ir".

No podemos evitarlo, este día el humor y el 'engaño' van de la mano. Hay que estar alerta por si nos toca ser los "inocentes". Es una buena excusa para despedir entre risas los últimos días del año.