¿Quién no ha recibido o gastado una broma el Día de los Inocentes? Seguro que has caído en alguna de las más míticas: cambiar el azúcar por la sal, pegar una moneda al suelo, hacer una llamada ficticia de un personaje famoso, pegar un muñeco de papel en la espalda de algún amigo o familiar, cambiar los relojes de hora, echar pasta de dientes en la cara de alguien mientras duerme, etc.

Cada 28 de diciembre hay que tener todos los sentidos activos porque puedes ser víctima de una burla. ¡Cada año los bromistas son más innovadores y encuentran nuevas formas de sorprender! Incluso los medios de comunicación pueden publicar noticias falsas o 'inocentadas' para engañar a sus lectores.

Tanto en España como en los países latinoamericanos los Santos Inocentes son sinónimo de risas y diversión. Pero, aunque este día sea muy jocoso, su origen está muy alejado de este espíritu de alegría y alborozo tan popular en la actualidad. ¿Quieres saber por qué se gastan bromas el Día de los Inocentes? ¡Te lo contamos!

¿Qué se celebra el Día de los Santos Inocentes?

Aunque pienses que el Día de los Inocentes tiene un punto cómico, su origen es bastante trágico. A continuación, te detallamos cómo surgió la historia del 28 de diciembre.

Esta jornada es en realidad la conmemoración de un episodio del cristianismo. Según el Evangelio de Mateo, el rey Herodes, temeroso al oír que había nacido Jesús y que se iba a convertir en rey de los judíos y Mesías, envió a un ejército de soldados y ordenó matar a todos los niños menores de dos años nacidos en Belén por miedo a perder su poder. Este pasaje bíblico es conocido como la Matanza de los Inocentes. De ahí, la celebración del Día de los Santos Inocentes, en el que se conmemora este episodio.

Evidentemente, el rey Herodes no logró su cometido, aunque se llevó por delante la vida de muchos pequeños que nada tenían que ver con el Mesías.

El origen de las bromas del Día de los Inocentes

Pero entonces, de algo tan trágico, “¿por qué surgen las bromas?”, te preguntarás. El origen de las bromas no tiene nada que ver con la matanza que ordenó el rey Herodes en Belén. Algunos especialistas han indicado que las bromas y burlas tienen su origen en los sutiles engaños que los padres de aquellos niños lograron hacer creer a los verdugos para salvar la vida de sus pequeños.

No obstante, también está considerada la opción de asociar las bromas a un período antiguo vinculado a la cultura pagana de los Saturnales. Durante esta celebración, se respiraba un ambiente de carnaval y se alteraba el orden establecido. Las clases menos privilegiadas escogían a una persona para que ostentara simbólicamente importantes cargos. De este modo, gastaba bromas a otros ciudadanos, dictando "leyes" que, por absurdas y raras que fueran, debían cumplirse.

En cualquier caso, en la actualidad este día es una jornada festiva para disfrutar con tus familiares y/o amigos gastando bromas, riéndoos, pasando un buen rato... ¡Feliz Día de los Inocentes!