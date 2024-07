Las medidas de protección que deben adoptar las empresas ante la situación de calor extremo

En condiciones de calor extremo, los trabajadores tienen el derechoa ser protegidos por sus jefes para garantizar su salud y seguridad. Este derecho es especialmente relevante para aquellos que trabajan al aire libre, como repartidores y operarios de la construcción, quienes son particularmente vulnerables cuando las temperaturas suben. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emite alertas térmicas que deben ser atendidas por las empresas.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece las bases para proteger a los empleados ante riesgos como las altas temperaturas. Además, el Real Decreto Ley 4/2023 refuerza esta protección al obligar a las empresas a implementar medidas específicas en aquellas situaciones donde la temperatura sea muy elevada. Según el sindicato CGT, es crucial que los trabajadores conozcan estas normativas y las medidas que los empleadores deben comunicar y aplicar. Este real decreto prohíbe el trabajo en condiciones de alerta roja o naranja decretada por AEMET, y asegura que los empleados no se expongan a temperaturas extremadamente peligrosas.

Medidas preventivas que deben adoptar las empresas

Para evitar incidentes graves como golpes de calor, las empresas deben tomar varias medidas preventivas:

Planificación del trabajo: Organizar horarios que eviten las horas de mayor calor.

Organizar horarios que eviten las horas de mayor calor. Rotación de tareas: Implementar rotaciones para limitar el tiempo de exposición al sol.

Implementar rotaciones para limitar el tiempo de exposición al sol. Descansos frecuentes: Establecer descansos más frecuentes en zonas frescas.

Establecer descansos más frecuentes en zonas frescas. Hidratación: Proveer acceso constante a agua potable y fresca, permitiendo interrupciones para que los trabajadores puedan hidratarse.

Proveer acceso constante a agua potable y fresca, permitiendo interrupciones para que los trabajadores puedan hidratarse. Ropa y equipos adecuados: Facilitar ropa adecuada y equipos de protección personal, como sombreros y gafas de sol.

Facilitar ropa adecuada y equipos de protección personal, como sombreros y gafas de sol. Espacios de sombra: Proveer áreas de sombra y refugio con aire acondicionado para los descansos.

Proveer áreas de sombra y refugio con aire acondicionado para los descansos. Primeros auxilios: Asegurar la presencia de personal capacitado en primeros auxilios y equipos de socorro.

Estas medidas no solo previenen golpes de calor, sino que también aseguran un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Derechos y reclamaciones de los trabajadores

En situaciones de estrés térmico durante alertas por altas temperaturas, los trabajadores tienen el derecho de reclamar a su empresa si no se están tomando las medidas adecuadas. En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, pueden denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo. Es fundamental recordar que la exposición prolongada al calor extremo puede ser fatal y tener consecuencias en la salud del trabajador, por lo que estas protecciones no son solo un derecho, sino una necesidad vital.

La protección de los trabajadores ante el calor extremo es un derecho fundamental respaldado por la legislación española. Empresas y trabajadores deben estar informados y preparados para actuar en consecuencia, garantizando así la seguridad y bienestar de todos los empleados durante los meses más calurosos. Cumplir con estas normativas no solo es una obligación legal, sino también una responsabilidad ética y moral para prevenir riesgos y salvar vidas.

