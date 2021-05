Las medidas para garantizar la seguridad contra el coronavirus en las playas españolas este verano

El verano de 2021 llega con dudas, pero también con más certezas que el de 2020. ¿Cómo serán nuestras vacaciones? ¿Y el acceso a las playas y la vida al aire libre? Si bien estos puntos no están decididos todavía, lo que sí que está claro es que el ritmo de vacunación es lo suficientemente elevado como para conservar esperanzas de que no serán necesarios más encierros domiciliarios nacionales.

De momento, por tanto, todo apunta a que sí que se podrá ir a las playas españolas desde territorio nacional sin problemas debido a que con el fin del estado de alarma se han acabado los cierres perimetrales. Sin embargo, este, que no deja de ser un marco jurídico, no implica el fin de la pandemia de coronavirus.

Las medidas específicas en las playas

Para poder disfrutar de un ocio seguro, habrá aforo y distancias en la arena como las que ya vimos el verano pasado en la mayoría de playas y las comunidades ya diseñan un protocolo de acceso a sus arenales.

En Andalucía, por ejemplo, será obligatorio el metro y medio de seguridad entre los no convivientes fuera del agua y no habrá limitación horaria. Además, este verano la responsabilidad de cumplir con la norma será únicamente de los bañistas porque tampoco no habrá vigilantes como el verano anterior.

En todas las playas españolas para pasear, igual que año pasado, sí será obligatorio el uso de mascarilla. Habrá que esperar a que el resto de comunidades detallen sus planes para conocer cuáles serán las medida y restricciones en cada una de ellas.

