Mbayu, el sanitario senegalés que llegó en patera y fundador de una ONG en su país: "El objetivo es que los jóvenes no se jueguen la vida"

La historia de Mbaye, un joven de Senegal que llegó en patera a España con 15 años se ha convertido en toda una historia de superación. Vivió en la calle, trabajó en el campo, se dedicó a la venta ambulante, hasta que finalmente logró matricularse en la escuela de enfermería.

Mbaye Gil trabaja ahora como enfermero en el hospital de Basurto, en Bilbao. La historia del joven senegalés es una gran noticia, pero lo es más que haya cumplido su sueño solidario: ha fundado una ONG para ayudar a su país.

El joven sanitario se encuentra en su país africano natal para realizar todo tipo de consultas e intervenciones, apoyado por sus compañeros del hospital bilbaíno, y todo gratis, con material donado. Dejó Senegal en 2003 para buscar una vida mejor.

Cuanto llegó a las Islas Canarias y tras ser intervenido por los servicios de Cruz Roja, descubrió su verdadera vocación. Ahora con la ONG SUNU GAAL, aporta su grano de arena para ayudar a su gente.

"El objetivo es que todos los chavales con 15 años o más se puedan desarrollar en el mismo país y no jugarse la vida en el mar como yo. Yo he tenido suerte, pero hay otros que no la tuvieron", ha recalcado el cofundador de SUNU GAAL (que significa patera).

Junto a casi una decena de sanitarios, Mbayu decidió poner rumbo a la localidad de Jaxaay, de 85.000 habitantes. El objetivo es aportar servicio médico durante días a los pacientes del lugar. Una población que tiene muy difícil el poder acceder a un servicio sanitario.