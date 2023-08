Los mayores vuelven a las aulas para combatir la brecha digital y convertirse en 'expertos' con el móvil

La brecha digital es una asignatura pendiente. Los mayores necesitan formación en tareas digitales y cada vez hay más y más cursos para que aquellos que se encuentran un paso por detrás de la tecnología la consigan entender y sepan utilizarla en su propio beneficio.

Esto afecta a las situaciones más necesarias como por ejemplo pedir cita en el médico, gestión que deben a través de las plataformas digitales, las cuales no saben utilizar. Enviar mensajes, abrir perfiles en redes sociales e incluso enviar 'bizums' son algunas de las tareas que se pueden aprender en estas clases de alfabetización digital.

De esta manera, al adquirir las competencias tecnológicas, ya no tendrán que recurrir a hijos, nietos o, incluso, vecinos para pedir ayuda a la hora de realizar estos trámites. No obstante, la mayoría de los mayores coincide en que la peor asignatura y la que más les cuesta es realizar gestiones bancarias.

Los beneficios de la alfabetización digital

El Docent Secot Salvador Merca explica que los cursos para que las personas mayores aprendan tecnología son para "aprender el manejo del teléfono" y "no liarse con las aplicaciones". Además, otros beneficios son poder estar en contacto con otras personas y no ser estafados. Porque la tecnología les ayuda a no estar solos y les acerca a sus familiares y personas cercanas.

Otras iniciativas

Muchas residencias o centros de mayores también han implantado esta iniciativa en sus calendarios. Con esta iniciativa, se busca impulsar la autonomía de la población de más edad que vive en residencias, favoreciendo así la comunicación con sus familias y mejorando el aislamiento, especialmente duro durante la pandemia del coronavirus, así como su calidad de vida.

Hablando en plata

Hablandoenplataes la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.