Marina Echebarría : "El contagio de la transexualidad en la adolescencia es una banalidad anticientífica"

Desde la aprobación de la ley trans, no han dejado de llegar los rifirrafes entre Gobierno y oposición. Un cruce de críticas y reproches que también se produce en el seno de la coalición y dentro del PSOE. Los colectivos trans y el grupo parlamentario Unidas Podemos instan al Ejecutivo a sacar adelante la norma antes de finalizar el año.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+) lamentan la discriminación que viven personas trans por parte de "determinados sectores políticos y colectivos que hacen llamarse feministas y que abogan por la desarticulación de este marco legal". La activista trans Marina Echebarría remarca que "el contagio de la transexualidad en la adolescencia es una banalidad anticientífica". Así se ha dirigido al sector más crítico.

Echebarría ha denunciado este miércoles la "campaña de pánico" que se ha generado en torno a la ley trans. Asimismo, ha cargado contra el "grupo antiderechos que le ha salido al PSOE". Destaca la activista que las personas transexuales "suelen tener su identidad de género normalmente definida con bastante rigor". Niega la "expansión de la transexualidad como contagio o moda".

En contra de los rangos de edad

Marina Echebarría asegura que no quieren rangos de edad en la norma. Defiende esto asegurando que "en España la edad de16 años se decide si admite tratamientos médicos o no de los que depende su vida" o si uno "puede casarse". Afirma que es una edad en la que "hay acreditada" una "madurez suficiente".

"Entendemos que raramente un padre va a ir de manera frívola al registro o a una unidad médica a pedir que traten al menor si no está claro que está pasando", aclara la activista. Dice que no conocen casos en los que "los padres actúen sin haberlo consultado con mucha gente". Lanza una frase en la que carga contra una sociedad "enferma": "Los padres normalmente no quieren que sus hijos sean transexuales, saben la cantidad de problemas que le supondrá en la sociedad".

Una dura anécdota

Marina habla sobre un problema de transcendencia legal. "He tenido que ir a un registro civil y decir que llevo años de tratamiento y que soy trastornada mental para que tenga posibilidad de tener un DNI que diga que soy Marina", revelaba.

Sobre el tratamiento hormonal, disipa dudas y asegura que "se da la impresión de que a los dos días recibes tratamiento hormonal y no es así". "Estamos en una sociedad enferma y rígida capaz de enfermarnos a cualquiera. Nunca va a ser un proceso de seis o siete meses. Si alguien piensa que puede hacer el cambio frívolamente le espero con los brazos abiertos", ha apuntillado.