Mariah Carey da las gracias a Málaga por poner 'All I want for Christmas is you' durante el encendido de la Navidad

La cantante y actriz Mariah Carey ha querido agradecer a la ciudad de Málaga que pusiera durante la iluminación de Navidad, de la céntrica calle Larios, su conocida canción 'All I want for Christmas is you', uno de los temas que el Ayuntamiento incluyó para los pases diarios que ponen música a las luces navideñas.

Tras el vídeo de una fan en el que se puede ver parte del espectáculo de luces navideño de la capital malagueña, Carey cita el mensaje con las palabras 'Gracias, Málaga' y emoticonos.

Francisco de la Torre la invita a conocer la ciudad

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha invitado a la cantante y compositora estadounidense Mariah Carey a visitar pronto la ciudad de Málaga, al tiempo que le ha agradecido que hable de la capital. Así, ha incidido en que la recibirán "con admiración, cariño y simpatía".