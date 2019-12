Mapa Interactivo: Así lloverá en el mundo en 2050

¿Cómo afectará el cambio climático, las lluvias y la caída de nieve a cada zona de planeta?. Es una pregunta que miles de personas se cuestionan cada día. Los científicos están de acuerdo en que las zonas húmedas probablemente se vuelvan más húmedas y las zonas áridas se volverán más áridas.

No se trata solamente de la cantidad de lluvia lo que cambiará, sino también cuándo y cómo caerá. Según ha explicado Astrid Caldas, una científica del Union of Concerned Scientists a 'The Revelator', las zonas con una precipitación total decreciente podrían enfrentar un aumento en el clima extremo.

Incluso zonas en las que se tienen proyectados cambios en la precipitación relativamente pequeños pueden experimentar impactos muy grandes debido a que los cambios estarán combinados con cambios en la temperatura, la contaminación y otros factores.

En el mapa que te mostramos a continuación podrás ver cómo afectará el cambio climático a tu zona: