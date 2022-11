Málaga regulará las despedidas de soltero y prohibirá ir en ropa interior o con complementos de carácter sexual

El Ayuntamiento de Málaga ha abierto un plazo de modificación de la ordenanza de convivencia ciudadana y protección del espacio urbano para que se puedan realizar aportaciones a lo que supondrá una nueva norma que regulará las despedidas de soltero y de soltera en la ciudad.

En los últimos años, proliferan este tipo de celebraciones, de carácter privado, donde cada vez es más evidente la utilización de ropa interior o de contenido erótico en los espacios públicos. El Ayuntamiento asegura que esta nueva regulación tiene por objeto: "preservar el espacio público como un lugar de encuentro, convivencia y civismo que dé cabida a la pluralidad de expresiones que enriquecen nuestra ciudad".

Aún se pueden realizar aportaciones, pero se prevé la prohibición de transitar o permanecer en espacios públicos sin ropa o únicamente en ropa interior. También con complementos que representen los genitales del ser humano o con muñecos o elementos de carácter sexual. En el caso de incumplir dicha ordenanza podría conllevar sanciones, aún por determinar.

Diferencia de opiniones en el sector hostelero

Esta situación ha generado cierta polémica en la ciudad, sobre todo en el sector hostelero. "Yo veo bien que el Ayuntamiento regule las despedidas porque a los restaurantes, a veces, nos causa mucho perjuicio por el ruido que generan o el modo en el que visten cuando hay otras familias cenando tranquilamente en la mesa de al lado", asegura Alejandra Kachanyuk, encargada de uno de los bares del centro de la ciudad.

Algo parecido ocurre en el Bar 'Pepa y Pepe'. "Nosotros le tememos cuando llega un grupo de despedida. Normalmente vienen ya tomados... Y no resulta agradable para muchas familias que están sentados con un niño pequeño en la mesa que pase el novio o la novia con el culo al aire”, afirma Emilio José Arjona, camarero de dicho restaurante.

Pero no todos opinan del mismo modo, por ejemplo, en los bares de copas la situación es diferente. "A nosotros nos viene muy bien, es una importante fuente de ingresos. Eso sí, a veces hay que saber controlarlos o hacerles ver que no pueden estar en el bar de cualquier manera", incide Lucas Matas, camarero de 'Be Happy'.

En la calle también está servida la polémica. Los vecinos de centro histórico aseguran que ya no pueden más: "El ruido que generan es tremendo y se ven situaciones un tanto ridículas", asegura uno de los vecinos. Pero también hay malagueños que consideran que no hay que tomar tan en cuenta este tipo de celebraciones: "Al final son jóvenes que lo están pasando bien, mientras no hagan nada ilegal, todo está bien".