Madrid anuncia el cierre de los parques por la noche y de piscinas municipales desde el 1 de septiembre por el coronavirus

La ciudad de Madrid tomas nuevas medidas para hacer frente al aumento de casos de coronavirus en la capital del país. Por ello el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha indicado que se cerrarán de 10 de la noche a seis de la mañana los parques y jardines de la capital desde el 1 de septiembre, es decir, desde el próximo martes.

Esta medida afectará a más de 3.000 parques en la capital, estén o no vallados. Almeida ha señalado que se informará a la gente de dicha medida y se controlarán los parques no vallados con Policía Municipal y drones que avisarán de la situación. Con esto pretenden evitar aglomeraciones, botellones y falta de responsabilidad en personas que no utilizan las mascarillas de uso obligatorio por el coronavirus.

Almeida ha anunciado que se aumentarán las sanciones si se realiza botellón o si no se utiliza las mascarillas.

"Nos comprometemos a establecer todos los medios pero sin la ejemplaridad de los madrileños va a ser muy complicado", ha insistido. También se ha apostado por una campaña informativa en los barrios más afectados por el coronavirus.

Como medida de prevención a más rebrotes de coronavirus se ha decidido adelantar el cierre de las piscinas públicas para el 1 de septiembre. "Es verdad que las piscinas son ejemplos de buena gestión, no se han producido focos y el protocolo está funcionando pero la situación no ha sido la misma. Pero hay que adelantarse al virus", ha insistido la vicealcaldesa Begoña Villacís.

Este miércoles la Comunidad de Madrid anunciaba el disparo de casos con 1.289 positivos en las últimas 24 horas, doblando la cifra del día anterior. Además Almeida pedía este miércoles no salir de casa en los barrios del sur, zona donde hay una gran número de casos.