La madre de una de las víctimas de la tragedia del Madrid Arena: "Vives con ello, pero no te lo quitas de encima"

Han pasado ya diez años de la tragedia del Madrid Arena. El 30 de octubre de 2012, cinco chicas de entre 17 y 20 años que habían acudido a una fiesta de Halloween murieron en una estampida al salir del pabellón, que esa noche llegó a duplicar su aforo máximo.

La madre de Cristina Arce, una de las cinco víctimas mortales, ha querido recordar, una década después, cómo fueron esos momentos y el juicio que vino después. "No era consciente de lo que había pasado en aquel momento", explica María Isabel de la Fuente, "con el paso del tiempo lo vas asimilando", en una entrevista en 'La Razón'.

La madre de Cristina Arce recuerda la tragedia del Madrid Arena

"Yo siempre he pensado que la Fiscalía estaba en nuestra contra, ya que no querían que llegara a juicio penal, sino que se quedase todo en una indemnización", recuerda, "lo que a mi me indignó fue que absolvieran al médico, que ha sido de largo lo más repugnante de todo este caso", asegura.

"Cristina llegó viva a la enfermería y este señor decidió que estaba muerta, sin hacer nada por ella", asevera, "que quizás hubiera muerto igualmente, pero yo lo he hablado con las personas que intervinieron después y dijeron que sí que había posibilidades (de que sobreviviese)".

María Isabel se refiere a Simón Viñals, quien fuera el encargado de dirigir los servicios sanitarios del Madrid Arena cuando ocurrió la tragedia. Una absolución que finalmente fue anulada por el Tribunal Supremo, que en marzo de 2018 condenó a Viñals a un año de prisión por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, en la modalidad de imprudencia profesional.

Ahora, la mujer piensa en cómo habría sido el futuro de Cristina de haber acabado de otra manera. "Yo veo a sus amigas, que son de la misma edad y claro, imagino que ahora ya estaría trabajando de enfermera, probablemente en Alemania", señala.

La madre de Cristina Arce reconoce que todavía no ha podido ni cree que pueda superar el dolor de la pérdida de su hija. "Pero bueno, te vas a costumbrando y aprendes a sobrevivir con ello, porque esto nunca te lo vas a quitar de encima", afirma. La tragedia del Madrid Arena cumple hoy diez años.