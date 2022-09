La madre de Marta Calvo recurrirá la sentencia: "Estoy luchando para que no vuelva a ver la luz del sol"

Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia. Así lo explicaba este jueves, en una rueda de prensa, tras darse a conocer el fallo que condenaba a Jorge Ignacio Palma a 159 años de prisión por los asesinatos de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas.

Las familias denuncian que el asesino de sus hijas eluda la Prisión Permanente Revisable al no tener condenas previas por otros crímenes y tildan de vergonzosa la sentencia que la jueza ha impuesto a Palma. "No sé cuál es la palabra. Llevamos casi tres años luchando por mi hija y por todas ellas para que a este sujeto se le aplique la prisión permanente revisable porque es un asesino. No he luchado para 160 años de cárcel, estoy luchando para que no vuelva a ver la luz del sol y a poner la mano encima a otras mujeres", manifestaba este jueves, visiblemente afectada, la madre de Marta Calvo, quien aseguraba no quedarse de brazos cruzados ante la insuficiente condena que, considera, ha recibido el asesino de su hija.

"Estoy luchando desde su muerte y voy a continuar. Que lo oiga todo el mundo, políticos, jueces y toda España: me cueste lo que me cueste, mi vida, y todo lo que tenga, pero no voy a parar hasta que se le aplique la prisión permanente revisable", destacaba. "Tengo fuerzas más que suficientes para luchar, me quedan muchas y lo voy a conseguir", ha manifestado Burón, que ha ejercido de acusación particular y exige un cambio del Código Penal.

A pesar de la condena que recibía ayer, en la que se declaraba culpable de un delito contra la salud pública, un delito contra la libertad e indemnidad sexuales y seis delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en concurso ideal con seis delitos de asesinato alevoso en grado de tentativa, Jorge Ignacio Palma solo cumplirá un máximo de 40 años de cárcel que podrán reducirse por el buen comportamiento. Esto ha sido lo que ha indignado a las familias, que habían presentado tres peticiones (solicitadas por acusaciones particulares) de prisión permanente revisable por tres delitos de asesinato.