Una madre y su hija de 4 años pasan una noche subidas a una estantería para salvar sus vidas de la DANA

En medio de tanta tragedia sigue habiendo hueco para la esperanza. Las historias humanas que se van conociendo de la que ya es la DANA que ha provocado el mayor desastre natural en la historia reciente de nuestro país emocionan a todo el mundo.

El digita Levante-emv publica la historia de Mila y su hija de 4 años. A ellas la tromba de agua les sorprendió en su nave en la localidad de Torrent. Asegura Mila que era como si estuviese entrando un "río", con la intención de salvar su vida y la de su hija subieron hasta la segunda planta, pero el agua no tardó en llegar y su única alternativa fue pasar la noche subidas a una estantería. "Pensaba que no salíamos de aquí y que moriríamos bajo el agua" relata esta mujer al digital citado.

También indica que desde entonces la pequeña se despierta llorando por las noches. El último balance confirmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contabiliza en la Comunidad de Valencia al menos 211 muertos.

El Gobierno anuncia la mayor movilización del Ejército en tiempos de paz. Entre hoy y mañana 5.000 militares se incorporarán a los 2.500 que ya estaban desplegados en la zona. Además también se duplica el número de policías y Guardias Civiles que estaban en Valencia llegando hasta los 10.000 efectivos.

La búsqueda de desaparecidos sigue siendo la mayor prioridad de todos los servicios de emergencia desplegados. Intentar rescatar a esas personas de las que por ahora nada se sabe. Nadie habla de un número exacto.

La búsqueda se centra sobre todo en bajos y garajes, públicos y privados, en los túneles. Mientras tanto no se para de retirar barro, de retirar enseres... La ola de solidaridad es tal que la Generalitat ha tenido que avisar que los equipos de voluntarios para la jornada de hoy están completos y han pedido al resto de personas que quiere ayudar que vuelvan en los próximos días que también hará falta.

El relato de Noelia es otra de esas historias que dan ánimo entre tanta desesperación. "Soy Noelia y ahora ya puedo decir que soy una superviviente", comienza a contarnos. Sus vecinos le salvaron la vida gracias a una cuerda: "Ataron muchísimas cuerdas y uno de ellos, Vicent el marido de Lorena la alcaldesa que fue el que más me animó, me dijeron cómo hacerlo". Ella no recuerda ni cómo lo fue haciendo pero consiguió meter el pie "y tiraron de mi súper fuerte y fue como súper rápido, me engancharon y ya no recuerdo nada, recuerdo que me quitaron la ropa, me pusieron trapos y de todo".

