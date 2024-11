El relato de Noelia, rescatada con una sábana de la DANA: "Tiraron de mí súper fuerte, me engancharon y ya no recuerdo nada"

Noelia es una joven que se encontraba en una de las zonas afectadas por la DANA que ha sacudido la Comunidad Valenciana y otros puntos cercanos. "Soy Noelia y ahora ya puedo decir que soy una superviviente", comienza contándonos su relato. Unos vecinos la salvaron gracias a una sábana: "sigo sin creérmelo, ahora soy consciente, esto pasó el martes y hoy es viernes y estoy ahora como entrando en la situación de todo lo que ha pasado, sigo pellizcándome porque es flipante", explica.

Nos ha contado, visiblemente emocionada, cómo sus vecinos le salvaron la vida gracias a una cuerda: "ataron muchísimas cuerdas y uno de ellos, Vicent el marido de Lorena la alcaldesa que fue el que más me animó, me dijeron cómo hacerlo". "Yo no se ni cómo, de verdad, yo me caí al agua, vi que había mogollón de ramas, de todo, y corriendo me enganché otra vez, ya me había empapado toda, me resbalaba, me quería volver a enganchar, me concentré y ya me lo tiraron y corriendo metí el pie para ponérmelo como si fuera un pañal y tiraron de mi súper fuerte y fue como súper rápido, me engancharon y ya no recuerdo nada, recuerdo que me quitaron la ropa, me pusieron trapos y de todo", explica.

La joven no dudó ni un momento, a pesar de la complicada situación que vivió de que "iba a estar bien e iba a sobrevivir, lo tenía tan claro". Agradece a todos los que la ayudaron en esta tragedia: "agradecida a Lourdes que me acogió en su casa y a todos los vecinos de esa finca".

La UME ya trabaja sin descanso

La situación que ha dejado la DANA es terrible y los relatos como el de Noelia se multiplican. Familias destrozadas, e incluso personas de las que aún no se conoce su paradero. Es por lo que la UME ya trabaja sin descanso para tratar de implantar 'normalidad' dentro del desastre.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya ha explicado que son 500 nuevos militares -300 del Ejército de Tierra, 100 de Aire y 100 de la Armada- los que ya están trabajando desde las 8:00 horas de la mañana en Valencia. Este sábado, además, se incorporarán "los que hagan falta, sin ningún tipo de limitación de medios".

"El ejército ha estado desde el primer día y va a estar", no ha dudado la titular de Defensa en una entrevista que ha recogido Europa Press. También ha reconocido que la magnitud de la catástrofe que ha ocasionado la DANA todavía es difícil de calcular porque "hay lugares en los que hay vehículos que están unos encima de otros, con personas, familias, que pueden estar dentro". También ha insistido en que "se está haciendo todo lo que se puede y se va a seguir haciendo".

Desde el primer día, hay otros 1.205 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias trabajando sobre el terreno. Por su parte, los nuevos militares proceden de la Armada, del tercio de San Fernando; esta mañana, dos autobuses con 100 infantes de la Marina y una columna pesada con 10 camiones, 4 vehículos ligeros y un Vamtac ha cargado con 31 militares de apoyo que también llegan a Valencia para ayudar en labores de desescombro y reparto de alimentos, ha comunicado el Ministerio de Defensa.

Los 100 integrantes del Ejército del Aire proceden del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) de Zaragoza y del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (Ezapac). El Ejército de Tierra ha desplegado las unidades del regimiento de transmisiones número 21, del Regimiento de Operaciones de Información, del Regimiento de Caballería Lusitania número 8 de Paracaidistas y del Regimiento de Zaragoza número 5 de Paracaidistas, ha informado el Ministerio de Defensa.

Las zonas que se encuentran afectadas y por las que desempeñarán sus tareas son Utiel, Requena, Chiva, residencial Reva, Alaquas, Benetusser, Massanassa, Ribarroja, Torrent, Paiporta, Algemesí y Letur, este último en Albacete.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com