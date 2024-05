La madre de Gabriel Cruz, 'el pescaíto', se querellará por las entrevistas a Ana Julia para un documental

La madre del pequeño Gabriel Cruz, el menor de Almería que fue asesinado por la pareja de su padre, ha anunciado este sábado mediante una rueda de prensa que interpondrá diferentes querellas judiciales por un posible delito de cohecho por entrevistas en la cárcel en la que cumple condena a Ana Julia Quezada. Unas entrevistas que "presuntamente bordean la legalidad" que se estarían llevando a cabo para incluir en un documental sobre el caso de su hijo.

Patricia Ramírez ha comunicado dicha decisión en una comparecencia ante los medios en la Diputación de Almería, donde ha explicado que también solicitará poder asistir al Congreso y al Senado, ya que "espera" que ayuden a la familia a poner fin a una "situación que jamás debería haberse dado", y que complementarán con la presentación de estas querellas, "de las que se ha informado al Ministerio del Interior".

Las querellas se deben a supuestas "irregularidades" en la cárcel de Ávila, allí se encuentra Ana Julia Quezada cumpliendo su pena, por "un presunto delito de cohecho en el que estarían implicados, por lo que saben de una fuente directa, funcionarios, personas relacionadas fuera de la cárcel con la prensa y la propia presa y, de forma subsidiaria sus guardadores, que serían Instituciones Penitenciarias".

"Es mi hijo, no fue"

Ramírez ha realizado dicha comparecencia de prensa en calidad de "madre a tiempo completo". "Es mi hijo, no fue. Y somos inseparables, lo que le hagan a él, me lo hacen a mí y a toda su familia (…) Si atacan su honor, están atacando el mío y el de su familia", ha mantenido emocionada.

La madre del pequeño Gabriel ha explicado que hace ya un año y medio, una plataforma de streaming les propuso hablar acerca de la prisión permanente revisable, algo que no aceptaron. Fue sobre esa fecha cuando tuvo conocimiento de que Ana Julia Quezada s encontraba en un módulo de respeto en la cárcel de Ávila y que había pedido un permiso para grabar dentro de la cárcel, de manera que se había concedido la posibilidad de grabarla en audio, pero no en vídeo, en teoría para que pudiese pagarles la responsabilidad civil que todavía no ha abonado a los padres de Gabriel.

En noviembre de 2023, Patricia se enteró de que la asesina de su hijo está grabando un documental dentro de la cárcel. El 27 de diciembre se reunió con el secretario de Estado de Seguridad y con el secretario general de Vigilancia Penitenciaria, a los que trasladó que, según una fuente "directa", sabía que Quezada "tiene un teléfono móvil" dentro de prisión y que estaba intentando grabar un documental con la "complicidad de funcionarios dentro de la cárcel, que la están ayudando que a través de los vis-a-vis y que se le mete dinero".

Escribió de nuevo al juez de vigilancia penitenciaria responsable de Ana Julia denunciando estos hechos, y este viernes recibió la respuesta en la que le denegó la posibilidad de personarse y recurrir las supuestas "irregularidades" que se dan en la cárcel.

Documental en Almería

Tal y como ha relatado, hace tres años tuvo que convocar a los medios después de que un "grupo multimedia" visitase Almería para comunicarle que quería llevar a cabo un documental con la persona que asesinó a su hijo a propuesta del abogado de Quezada, Esteban Hernández Thiel, de manera que le propusieron participar en esta producción. Consiguieron "pararlo" gracias a la movilización social y ha valorado hitos como la inclusión en la Ley Orgánica de Protección al Menor y a la Adolescencia de un artículo referente al consentimiento expreso de los padres, incluso en los menores fallecidos, para usar su imagen, o un artículo dedicado al honor de los menores fallecidos en la legislación andaluza.

Interior expresa su "total solidaridad"

Tras las declaraciones de Ramírez, el Ministerio del Interior ha expresado su "total solidaridad" con la madre del pequeño, a la vez que ha indicado que colaborará con la Justicia para atender cualquier requerimiento que pueda derivarse de las acciones legales emprendidas por ella para parar un documental en el que participaría la asesina de su hijo.

Fuentes de Interior ha remarcado su "total solidaridad" con Patricia Ramírez tras la rueda de prensa de este sábado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.