Cruce de reproches entre el padre de Marta del Castillo y la madre de Gabriel Cruz 'El pescaíto'

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz 'El Pescaíto', el niño que fue asesinado en 2018 por la expareja de su padre, Ana Julia Quezada, ha publicado un vídeo a través de sus redes sociales mostrando su rechazo a las productoras interesadas en la realización de una pieza sobre el caso de su hijo, a quienes acusan de estar intentando lucrarse "con su muerte".

Durante el comunicado, la madre ha recordado cómo, desde un primer momento, mostró su rechazo a este tipo de propuestas: "Desde el principio no hemos querido protagonismo con esto, hemos rechazado todo tipo de ofertas que se nos han hecho y hemos manifestado continuamente que no queramos participar de hacer ni documentales ni series con la muerte de Gabriel". Considera que esos documentales y series "dañan su memoria después de habernos arrancado su vida y odian nuestro dolor no atendiendo a las normas, saltándoselas".

Estas declaraciones han suscitado millones de respuestas en la red social X (antes Twitter), pero una de las que más ha llamado la atención ha sido la Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo. Se ha mostrado muy crítico con Patricia y ha valorado positivamente que esos documentales "ponen de manifiesto los errores judiciales y policiales", recordando que su hija aún no ha aparecido. Asimismo, ha reprochado que la madre del pequeño se mostrara en contra de la prisión permanente revisable y ha defendido que "cada cual haga lo que quiera".

El padre de Marta se ha dirigido directamente a la madre de Gabriel para recordarla que ella "tuvo la suerte que la Guardia civil hizo un gran trabajo", pero él tuvo "la desgracia que la Policía Nacional, solo daba coces por donde fueron. Y sigo padeciendo de ello". Refiriéndose a que su hija no ha aparecido.

Además, ha dejado claro que él no ha recibido nunca dinero por parte de Netflix por los contenidos que se han hecho sobre su hija y y ha asegurado que sabe perfectamente lo que no quiere y lo que no tiene que firmar. "Y si se hace algo de mi hija, lo denunció en el juzgado", ha zanjado.

Patricia Ramírez solo ha pedido que la dejen "descansar" y olvidar" y ha expresado su "admiración por su lucha y el respeto total hacia la familia" de Marta del Castillo.

Novedades sobre Marta del Castillo

Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo -la joven por cuyo asesinato fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel- sigue luchando para encontrar el cuerpo de su hija y saber la verdad sobre el caso. La Policía Nacional, de hecho, está realizando indagaciones para tratar de encontrar alguna nueva pista sobre el caso a raíz del informe pericial presentado en el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla por Lazarus Technology S.L., la compañía que se encargó de recopilar información a partir del clonado del teléfono que usaba en 2009 Miguel Carcaño, quien sigue cumpliendo su condena de más de 21 años de cárcel por la desaparición y el asesinato de la joven sevillana.

