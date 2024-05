La madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado por Ana Julia Quezada: "No queremos participar en documentales ni series"

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño que fue asesinado en 2018 por la expareja de su padre, Ana Julia Quezada, se ha mostrado contundente contra la exposición pública del caso del menor. Ramírez ha publicado un vídeo comunicado a través de sus redes sociales donde ha mostrado su rechazo a las producciones audiovisuales interesadas en la realización de una pieza sobre el caso, a quienes acusan de estar intentando lucrarse "con su muerte".

Durante el comunicado, la madre ha recordado como desde un primer momento mostró su rechazo a este tipo de propuestas: "Desde el principio no hemos querido protagonismo con esto, hemos rechazado todo tipo de ofertas que se nos han hecho y hemos manifestado continuamente que no queramos participar de hacer ni documentales ni series con la muerte de Gabriel".

Ramírez continúa explicando que el motivo por el que se ha pronunciado, es que en la actualidad están existiendo "irregularidades", y "personas que se están intentando lucrar de su muerte, dañando no solo su memoria después de habernos arrancado su vida, sino odiando nuestro dolor no atendiendo a las normas, saltándoselas", afirma.

'Nuestros peces no están en venta'

De esta forma, Patricia Ramírez ha apelado nuevamente al apoyo social que envolvió al caso, convocando una concentración para el próximo sábado 11 bajo el lema 'Nuestros preces no están en venta'. La movilización está programada a las 19:30 horas en la 'Ballena de Gabriel', lugar que convirtió en un altar para homenajear al pequeño asesinado: "Os ruego que nos ayudéis una vez más porque solos este viaje no podemos", apelaba Ramírez, visiblemente emocionada en el vídeo.

La madre ya se mostró en ocasiones anteriores contraria a la exposición de la imagen de los menores víctimas de violencia en los medios de comunicación. De hecho, encabezó una campaña mediante la recogida de firmas para solicitar al Congreso que pusiera en marcha una ley que prohibiera "utilizar y beneficiarse" de la imagen de su hijo en medios digitales, páginas web o redes sociales.

El caso de 'El pescaíto'

Gabriel Cruz, de ocho años, desapareció el 27 de febrero de 2018 entre las localidades de Las Hortichuelas y Las Negras, en la provincia de Almería. Tras una intensa búsqueda y movilización social, lograron encontrar a cuatro kilómetros del lugar de su desaparición su camiseta, no obstante, no fue hasta el 11 de marzo cuando la Guardia Civil halló el cadáver en el maletero de la ex pareja de su padre, Ana Julia Quezada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com