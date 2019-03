Una madre con cáncer terminal deja un emotivo mensaje secreto en los zapatos de boda de su hija

Una mujer de Reino Unido, diagnosticada con un cáncer terminal, decidió dejar un emotivo mensaje en los zapatos de boda de su hija, Emma, de 38 años. La joven se había comprometido con su novio poco antes de que a la madre le diagnosticaran la enfermedad y tenía la esperanza de que pudiera asistir a la boda, pero finalmente no fue así porque falleció en 2017.

Cuando Emma recibió los zapatos de su boda, descubrió que su madre los había pagado sin decírselo. Además, había escrito un mensaje "quería que tuvieras un regalo de mi parte en el día de tu boda. Tus zapatos de boda son mi regalo para ti. Espero que tengas un día mágico. Mucho mucho amor y abrazos. Mamá xxxx", escribió la madre en las suelas de los zapatos.

La novia afirma que "no tenía ni idea, mi prometido sí lo sabía, fue una sorpresa total", afirma la joven según cuenta la BBC. Cuando Emma se dio cuenta de que el mensaje de los zapatos era de su madre, empezó a llorar "estaba totalmente destrozada. No podía respirar. No podía hablar".

La madre escribió varias cartas para la familia, pero ninguna para Emma porque "le faltó tiempo", así que "esto es especial para mi", explica Emma.

La dueña de la tienda, Amanda Weise, afirma que "probablemente es el par de zapatos más emotivo que haré". La dueña de la tienda cuenta que la madre de la novia se puso en contacto con ella unas semanas después de que Emma hiciera el pedido inicial.

"Yo era consciente de que la mujer estaba enferma terminal. Creo que Emma esperaba que pudiera llegar a la boda. Pero por el mensaje que escribió, creo que la madre sabía que la boda sería después de su muerte", afirma Amanda Weise.

