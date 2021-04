Mabel Campuzano, consejera de Educación de Murcia, asegura que no se vacunará contra el coronavirus

Mabel Campuzano, consejera de Educación y Cultura de Murcia, ha asegurado que no se vacunará contra el coronavirus. Lo ha dicho durante una entrevista en la radio autonómica 'Onda Regional'.

La consejera de Educación asegura no tener nada en contra de las vacunas, pero reconoce que prefiere no recibir las dosis: "Yo no digo nada en contra de la vacuna, solo he dicho que no me voy a vacunar".

Sin embargo, durante la misma entrevista, Mabel Campuzano reconoce que en caso de que "viera el resultado y que después de la vacunación esto se haya solucionado y que no tenga efectos secundarios", si se vacunaría contra el coronavirus.

"Yo no cuestiono las vacunas, cuestiono esta vacuna. No estoy en contra de la evolución de las especies ni he vuelto a Atapuerca", reconoce la consejera y diputada regional expulsada por Vox.

Mientras tanto, aumenta el ritmo de la vacunación masiva en España, que tiene como objetivo haber inmunizado al 70% de la población del país a finales de verano, según dijo Carolina Darias, Ministra de Sanidad, y recalcó después el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.