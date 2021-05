Da a luz Rubén Castro, el primer hombre embarazado de España

Rubén Castro ha dado a luz a un bebé llamado Luar. A sus 27 años se ha convertido en el primer hombre embarazado de España.

"Luar ha llegado", así lo anunciaba en redes sociales Rubén Castro. Junto a las palabras se incluía una imagen del recién nacido. El padre lo ha llamado "hije", un término desprovisto de género.

"Perdonad el silencio, la ausencia, y el no contestar a vuestros mensajes. Estaba dándole la bienvenida a esta preciosidad que tengo de hije. Finalmente decidió que el uno de mayo era bien día para salir", ha escrito en Instagram.

Seis días después de la fecha

En su perfil de Instagram explicó y mostró día a día los avances de su embarazo hasta que nació su hijo. Luar ha nacido seis días después de la fecha que estaba prevista.

Desde el primer momento tuvo claro que quería ser padre y por ello decidió mostrar el proceso en redes sociales, para que el mundo conociera esta experiencia. Por ello, todo el proceso lo ha estado grabando para mostrarlo en un documental sobre la paternidad trans llamado 'Papá gestante'.

Ha sido un largo camino, Rubén Castro ha explicado en sus redes sociales que ha estado más de un año para conseguir tener a su bebé. "Llevo año y medio en esto, he pasado por 5 ciclos, 3 inseminaciones, 2 negativos y finalmente, positivo. Y sí, me hice test y a los tres días lo repetí porque no podía creerlo", explica en una publicación en Instagram. Tras la noticia, ahora solo queda ver cómo será su nueva vida junto a su bebé Luar.