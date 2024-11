Luis se reencuentra con los vecinos que le salvaron durante la riada por la DANA: "Me encantaría darles la vida"

Más de una semana después del paso de la DANA, los afectados siguen recuperándose y tratando de devolver a sus municipios la normalidad. Una labor que se está llevando a cabo con los voluntarios, los Cuerpos y Fuerzas del Estado y operarios de la UME.

En estos últimos días han ido publicándose vídeos de cómo el agua fue apoderándose cada hora de todo lo que se encontraba a su paso. Pero también se han visto vídeos de personas que trataban de salvar sus vidas al paso de la riada, así como vecinos que lo daban todo para ayudar a quienes estaban siendo arrastrados por el agua.

Uno de estos rescates fue el de Luis, en Albal (Valencia). La corriente le arrastraba y estaba a punto de ahogarse cuando un grupo de vecinos que se encontraban asomados a los balcones le tiraron varias cuerdas para tratar de rescatarlo. Angustiados por la compleja situación y por lo que estaban viendo, afortunadamente consiguieron rescatarle.

Ahora, Luis y sus rescatadores se han reencontrado. "Me encantaría darles la vida, porque ellos se la dejaron por mí", ha dicho el hombre.

El mensaje entre lágrimas del primo de una familia a la persona que los encontró con vida

Cuatro desaparecidos de una misma familia han sido encontrados con vida en Catarroja. Uno de los familiares ha explicado en 'Espejo Público' que el problema principal es que no tenían teléfonos móviles, no había electricidad y tampoco había mucha cobertura. No podían ponerse en contacto.

El matrimonio y sus dos hijos estaban en el vehículo y fueron sorprendidos por el agua. Se refugiaron en casa de un conocido. Como no podían contactar con ellos, difundieron sus fotografías en redes sociales hasta que una usuaria los reconoció y dio el aviso cuando iban a buscar comida. Un primo de la familia ha detallado que no podían dar con ellos.

Emocionado, ha querido dar las gracias a esa persona que los reconoció y dio el aviso. "Si estás viendo esto te lo agradezco mucho", ha relatado entre lágrimas . "Hemos pasado de tirarnos de la ventana de cabeza a pegar botes de ilusión", señala Juan Hidalgo.

93 desaparecidos

El número de fallecidos por la DANA asciende ya a 219. Y de ellos, hay 62 cuerpos a los que todavía no les han podido poner nombre y apellidos. Ahora, la Policía y la Guardia Civil piden información a los familiares de los fallecidos para facilitar la identificación de las víctimas. Además, hay 93 desaparecidos por el paso de la gota fría.

