El mensaje entre lágrimas del primo de una familia a la persona que los encontró con vida: "Si estás viendo esto, te lo agradezco mucho"

Continúa sin descanso la búsqueda de desaparecidos y las tareas de limpieza en Valencia. Cuatro desaparecidos de una misma familia han sido encontrados con vida en Catarroja. Uno de los familiares ha explicado en 'Espejo Público' que el problema principal es que no tenían teléfonos móviles, no había electricidad y tampoco había mucha cobertura. No podían ponerse en contacto.

El matrimonio y sus dos hijos estaban en el vehículo y fueron sorprendidos por el agua. Se refugiaron en casa de un conocido. Como no podían contactar con ellos, difundieron sus fotografías en redes sociales hasta que una usuaria los reconoció y dio el aviso cuando iban a buscar comida. Un primo de la familia ha detallado que no podían dar con ellos.

Emocionado, ha querido dar las gracias a esa persona que los reconoció y dio el aviso. "Si estás viendo esto te lo agradezco mucho", ha relatado entre lágrimas . "Hemos pasado de tirarnos de la ventana de cabeza a pegar botes de ilusión", señala Juan Hidalgo.

93 desaparecidos

El número de fallecidos por la DANA asciende ya a 219. Y de ellos, hay 62 cuerpos a los que todavía no les han podido poner nombre y apellidos. Ahora, la Policía y la Guardia Civil piden información a los familiares de los fallecidos para facilitar la identificación de las víctimas. Además, hay 93 desaparecidos por el paso de la gota fría.

Nueve días después del azote de la DANA, Valencia continúa con la búsqueda de desaparecidos y con los trabajos de limpieza. Los bomberos siguen revisando, palmo a palmo, las calles, los garajes y los coches. Este jueves se van a incorporar georradares que permitirán calcular el volumen de lodo y ver si hay coches sepultados.

Encuentran el cadáver de un niño de 5 años

El cadáver de un niño de 5 años ha sido encontrado en el término municipal de Ribarroja. El cuerpo del pequeño se encontró este miércoles en torno a las 14:00 horas. Ya ha sido trasladado a la morgue instalada en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

