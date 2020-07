Los registros civiles cifran en 44.289 las muertes en España durante la pandemia de coronavirus

La actualización de los datos del Ministerio de Sanidad nos deja 2.045 contagios desde el viernes hasta hoy en el total, que es de 255.953. El dato global de fallecidos del Ministerio es de 28.406; esta cifra es la de personas a las que sí se les hizo un test de coronavirus. La cifra que manejan los registros civiles es de 44.289 en total, tras actualizar hoy el exceso de mortalidad

Este dato supone un 58% de muertes más que el año pasado en el periodo que va del 13 de marzo al 22 de mayo. Desde el Ministerio de Sanidad vuelven a pedir prudencia; hay 120 brotes, los contagios aumentan y el virus sigue activo.

El ministerio de Sanidad ha notificado que los contagios de coronavirus han aumentado un 67,6% respecto a la semana pasada tras detectarse 1.586 infecciones más.

El brote que más preocupa a Sanidad es el de Lleida. De las 3.933 infecciones notificadas en España la última semana, 2.148 corresponden únicamente a Cataluña. Es decir, el 54,6% de los contagios en España se concentran en esta comunidad autónoma.

Reproches a jóvenes e hinchas del fútbol

Ante el aumento de contagios, Fernando Simón ha querido hacer un llamamiento a los jóvenes para decirles que la nueva normalidad no significa volver a lo mismo de siempre: "Tampoco no divertirse, sino hacerlo diferente".

"Tenemos brotes por celebrar las no fiestas de los pueblos... por celebrar los no eventos deportivos. No es necesario juntarse 5.000 personas para celebrar un ascenso. A mí me encantan esas fiestas, pero este año no toca. Es un año... No toca. Creo que podemos ser conscientes para entender esto y buscar alternativas", ha señalado.