Varios de los vecinos evacuados de sus casas por el incendio forestal declarado ayer en las cumbres de Gran Canaria han expresado su preocupación por el estado en el que encontraran sus propiedades a las que quieren volver lo antes posible.

Cerca de un millar de personas han sido desalojados de una veintena de núcleos poblaciones de Artenara, Tejeda y Gáldar dada la proximidad del incendio forestal que comenzó el sábado en el primer municipio. Norberto, que ha sido realojado en el albergue de Tejeda, relata a los medios de comunicación que fue evacuado hacia la media noche y solo le dio tiempo de coger "lo más necesario y fuera". Afirma que el fuego bajaba por la ladera donde se encuentra su vivienda y señala que por lo que puede observar "parece que la situación mejora".

Jesús, vecino de las Crucitas, fue uno de los primeros desalojados y señala que "anoche fue una cosa terrible" dada las llamas que se veían desde el pueblo. A Jesús y su madre les dio tiempo de sacar los animales, especialmente cabras, ante el temor de que se pudieran verse afectadas y señala que se encuentra "nervioso" ante la imposibilidad de regresar a su vivienda.

No obstante indica que le han dicho que la vivienda no se ha visto afectada. "Esto ha sido una desgracia" dijo y apeló a que se contrate a personas desempleadas para limpiar el pasto seco. "No se puede vivir con este miedo" afirma Jesús quién recuerda el anterior incendio que llegó a la cruz de Tejeda.