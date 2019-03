Los alumnos de varios colegios de Málaga, sin recreo por hacer excesivo ruido y provocar las quejas de los vecinos

En un colegio de Málaga se acabó el ruido. Los niños ya no pueden salir al recreo después de que el Ayuntamiento haya resuelto la denuncia por ruido excesivo de los vecinos, dejando a los escolares sin su momento más divertido.

No sólo no podrán disfrutar de ese momento de esparcimiento, también han quedado suspendidas las actividades deportivas extraescolares que se realizaban en la pista cubierta. El centro tendrá que insonorizarla si quieren volver a utilizarla de nuevo. Se da además la circunstancia de que estas instalaciones se ceden gratuitamente a equipos de la ciudad que no cuenta con las infraestructuras necesarias.

Es el segundo colegio de la localidad sancionado con 12.000 euros de multa.