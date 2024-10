Lola, mujer sin techo: "No somos extraterrestres, somos personas normales que nos vimos un día en la calle"

Lola tiene 60 años, se quedó en la calle porque no podía pagar la habitación en la que vivía, un día le habían cambiado la cerradura de la habitación y literalmente se quedó en la calle con lo puesto, sin poder entrar a por sus cosas y con el miedo de una mujer a dormir cada noche en la calle.

Lo primero que pensó ese día fue: "¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Buscaré una esquinita donde no se me vea o un banco para pasar la noche". Ella trabajaba como celadora por una baja médica, perdió su trabajo y se vio sin futuro. También se había divorciado y todo estaba a nombre de él. No tenía derecho a una pensión ni a una ayuda. "No somos extraterrestres, somos personas que por circunstancias de la vida nos hemos visto en la calle".

Fernando empezó a vivir en la calle con 21 años, sufrió neumonías, una tuberculosis, reconoce que podría estar muerto después de todo lo vivido: "No he muerto, yo no sé por qué". Fernando tuvo una infancia muy complicada con sus padres, divorciados. Siempre estuvo con su madre, pero ella se fue a vivir con una hermana mayor y la casa que tenía alquilada no se podía pagar y él se quedó en la calle. Ahora con 58 años, ha estado más de 30 años en situación de sinhogarismo.

Miguel Ángel también da voz a las personas sin hogar con su historia, estuvo casi 5 años durmiendo en la calle. "Me apañaba para dormir como podía, con cartones debajo de un banco o debajo de un árbol". Fernando se enfrentó cuerpo a cuerpo a la época de Filomena, una borrasca que dejó Madrid lleno de nieve y él estuvo a punto de morir. "Tuve un accidente mortal aquellos días, pero sobreviví".

Todas son personas que han recibido la ayuda de la plataforma HOGAR SI, que busca que estas personas logren recuperar su autonomía a través de los socios y socias. En el año 2023 lograron atender a 2.158 personas sin hogar. Las personas sin hogar, nos dicen, son gente normal, humana y muchas veces con un gran corazón, como aquella que devolvió una cartera con 2.000€ y recibió una increíble respuesta.

Los datos de las personas sin hogar en España

Según los datos proporcionados por el INE, en España hay cerca de 37.000 personas que viven en la calle. Algo que preocupa especialmente no son solo las cifras sino lo que hay detrás de ellas, hay que tener en cuenta que el 40% de las personas en situación de sinhogarismo llevan más de tres años así. Por lo que desde la plataforma HOGAR SI, aseguran que esto demuestra que el sistema actual no está preparado para dar respuesta a todos los afectados. Además insisten: en la última década el número de personas sin hogar ha aumentado un 25% en España.

