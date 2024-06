Una persona sin hogar devuelve una cartera con 2.000 euros y recibe 34.000

Cualquier golpe de fortuna puede ser bien aprovechado cuando alguien se ve con necesidades económicas. Es el caso de Hadjer Al-Ali, un joven de 33 años que desde hace más de un año dormía en las calles de Ámsterdam. El joven se encontró una cartela en la estación central con 2.000 euros en su interior.

En lugar de quedarse con el dinero, el hombre acudió a una comisaría de policía para entregarla y localizar a su dueño. Encontró la cartera dentro de un tren, mientras hacía su ronda en busca de botes de basura entre los contenedores.

Su situación ha cambiado gracias a este pequeño gesto. El joven, padre de dos niños menores que viven a nos 100 kilómetros de Ámsterdam, se encontraba sin trabajo y sin casa. Tras conocerse el acto, la maquinaria de una comunidad comenzó a mover una campaña en la plataforma Go Fund Me para ayudar a Hadjer. Tras apenas un día, se consiguieron más de 34.000 euros, que ayudarán a Hadjer Al Ali a alquilar una casa donde vivir.

"Esto mejorará mi vida, podré volver a invertir en un futuro. Siempre creo que algo bueno surge de una buena acción, así es como enfrento la vida. Pero nunca podría haber imaginado esto", ha agradecido el hombre. Desde entonces, recibió numerosas ofertas de trabajo.

"Quiero agradecerles mucho a todos. No puedo describir cómo me siento ahora. Me inundó la gente que decía las cosas más dulces. No encuentro las palabras, no sé qué decir, estoy lleno de adrenalina", asegura en un vídeo publicado en Instagram. "Fuimos a comer sushi y fuimos al salón de juegos. Mucho amor y abrazos que nos dimos. Después de eso su madre los recogió, los veo de nuevo la semana que viene", concluyó.

Sin identificar al propietario de la cartera

La policía afirmó que, "lamentablemente", no había ningún documento de identidad que permitiera contactar con el propietario. Sin embargo, indicaron que "como creemos que la honestidad debe dar sus frutos, recibió el premio 'pulgar de plata' que a veces damos a los ciudadanos y un certificado de regalo por valor de 50 euros".

