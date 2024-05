Liberada una niña secuestrada tras cinco años de violaciones por su padrastro en el 'sótano de los horrores' en Mallorca

Agentes de la Guardia Civil han detenido este viernes a un hombre en Mallorca por abusar sexualmente de una menor desde 2019. Al parecer, el hombre viajó en 2015 a un país africano se hizo pasar por un filántropo que quería contraer matrimonio con una mujer, para darle mejor vida a ella y sus hijas en España.

Una vez en España, el detenido consiguió una vivienda para la mujer en un pueblo y le propuso a la madre y la hija, una menor de 12 años, vivir con él en el domicilio, excusándose en que de este modo estaría mejor cuidada la niña y le sería más fácil traer a las demás hermanas de África.

De esta forma, el detenido aprovecho la situación para explotar sexualmente a la menor ya que la tenía bajo sumisión y control en todo momento. Además, el hombre amenazaba a la menor con devolver a su país a ella y a su madre por lo que la menor obedecía por miedo a defraudar a su familia y no poder dar un futuro mejor a sus hermanas.

Cuando la niña supo que su padrastro estaba iniciando los trámites para traer a sus hermanas, puso en conocimiento esta situación ante las Hermanas Oblatas, conocidas por su trabajo en favor de las mujeres más desfavorecidas, quienes denunciaron los hechos ante la Guardia Civil los hechos.

Los agentes procedieron a detener al sospechoso y al registro de su domicilio, donde además hallaron numerosos discos duros y dispositivos de almacenamiento informático que apuntan que se dedicaba a la distribución de pornografía infantil y posiblemente a la producción de videos de ese tipo.

Una de cada tres niñas migrantes desde el norte de áfrica experimenta o es testigo de violencias sexuales

Un estudio titulado 'Girls on the Move in North Africa', publicado por Save the Children, revela que una de cada tres niñas migrantes en el norte de África ha sufrido o presenciado abusos sexuales u otras formas de violencia de género durante su viaje en busca de seguridad.

La investigación, enfocada en niñas y jóvenes migrantes africanas hacia España e Italia, destaca que muchas de ellas huyen de sus hogares debido a la violencia, la falta de oportunidades laborales, conflictos familiares y el riesgo de abuso y matrimonio forzado, solo para enfrentarse a más peligros en su ruta por el norte de África.

El análisis resalta que desastres, conflictos y violencia han causado un aumento sin precedentes en la migración, con alrededor de 281 millones de personas siendo migrantes internacionales, y que Oriente Medio y África del Norte albergan el mayor número de niños migrantes. El número de niñas migrantes está en aumento.

Tory Clawson, director de la Iniciativa de Migración y Desplazamiento de Save the Children, enfatiza la necesidad de un apoyo específico para las niñas migrantes, considerando los riesgos y barreras de género que enfrentan.

El estudio, realizado en colaboración con la empresa social Samuel Hall, se basó en entrevistas realizadas en 2022 a niñas y mujeres jóvenes de entre nueve y 24 años, provenientes principalmente de países del África subsahariana, que migran hacia o a través de Libia, Túnez y Marruecos, así como a Italia y España.

