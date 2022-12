Laura Chica, psicóloga: "Una relación no favorable contigo genera comportamientos donde la vía de escape es la comida"

La psicóloga Laura Chica ha proporcionado en el debate '¿Lo Hablamos?' algunas claves referentes a los trastornos de la conducta alimentaria después de conocer los testimonios de la modelo Beatriz Fernández y la futbolista Leticia Méndez.

Laura explica que "todo tiene que ver con la relación que tú tienes contigo" ya que "es el eje sobre el que se apoya todo". Cuando esa relación contigo no es favorable y se basa en la autocrítica, el rechazo o el alto juicio, "genera comportamientos en los que la vía de escape para la baja gestión emocional es la comida". La autoestima está relacionada con la percepción favorable y positiva que uno tiene de sí mismo, explica Laura que "es el trabajo que hay que comenzar a hacer". Para la psicóloga es "el autoamor", lo que confiesa que "para mi el 'autoamor' es más profundo, no solo una valoración, hay una relación de amor contigo mismo que, con la edad que tenemos y todavía no podemos decir que estamos en amor con nosotras mismas, estamos en camino, el 'autoamor' es un camino de crecimiento diario pero nunca se consigue del todo".

"Aprender a mirar ese amor"

Durante ese camino hasta llegar al 'autoamor', "te va llevando a una vida donde bajas la exigencia contigo mismo y subes el 'autoamor', bajas el juicio y subes el abrazo amable, percepción amable a ti, la mirada amable a ti, que es precisamente lo que más daño nos hace la mirada negativa, focalizar solo en lo que no te gusta" porque "te miras y miras lo que no te gusta, se trata de ir trabajando poco a poco, que la mirada vaya a lo que si está, lo que si te gusta, aprender a mirar ese amor, esa mirada amable, todo lo que somos", un trabajo que hay que fomentar "desde pequeñitos". Algo que si fuera así, si se aprendiera desde una corta edad, supondría "una forma de prevención".

"Información accesible que nos permita identificar un caso"

Entre las claves que Laura Chica ha ofrecido en '¿Lo Hablamos?' destaca la necesidad de que exista información y de "hacerla accesible, que nos permita identificar un caso", pero también de ser conscientes de cómo estamos impactando nuestra comunicación y comportamiento, se trate de un adolescente, o compañeros en edades criticas porque una frase o una palabra puede hacer mucho daño a una persona.

En definitiva, Laura llama a "normalizar la mirada a los procesos, tiempos a los sube y baja, aprender a mirarnos con ojos de amor, restando ese juicio y subir ese amor en la mirada".