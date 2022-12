Leticia Méndez, futbolista: "No es lo mismo que a ti te digan te sobran tres kilos, que te digan tienes que dejar de comer"

La muerte de su madre cuando ella tenía tan solo 18 años marcó a fuego la vida de Leticia Méndez, futbolista. Desde entonces, explica que "no exteriorizaba mis sentimientos, mi tristeza, nada. Al final, lo que me ayudaba era la comida, tengo bulimia, estoy en proceso de curación" nos cuenta. En el debate de '¿Lo Hablamos?' de este jueves, Leticia ha contado su relato, el de una mujer que padece bulimia. Leticia ha querido formar parte de '¿Lo Hablamos?' "para ayudar a las personas que lo están sufriendo y dar voz a los TCA, porque si no se da voz es imposible ayudar a las personas que lo sufren".

Fue difícil para ella pedir ayuda a su entorno más cercano y a profesionales, pero al final consiguió hacerlo, así lo ha relatado: "cuando estaba triste comía y luego vomitaba, a eso le añades que me dedicaba profesionalmente al fútbol, es bastante contradictorio porque el futbol exige mucho, físicamente, estar en forma, he estado prácticamente con ello 10 años, no se lo conté a nadie, pero hace un año y pico lo conté y decidí pedir ayuda".

"En el fútbol, las exigencias son máximas"

Leticia Méndez es futbolista profesional, un sector en el que explica que "las exigencias son máximas" porque "tu cuerpo es con lo que trabajas, tienes que estar al 100%" confiesa.

Algo que considera necesario cambiar para no dar paso a estas enfermedades es "la manera de transmitir las cosas", puesto que para ella "no son las adecuadas", "no es lo mismo que te digan te sobran tres kilos o tienes que dejar de comer". Explica que una constante "lucha contra la báscula" puesto que es un trabajo en el que "tienes que adelgazar en un mes porque como vayas a pesarte y peses mas te ponen multa, son cosas que no ayudan, pero si tampoco se da voz en el mundo del fútbol, es imposible ayudar".

"En España he sido la única que lo ha dicho con el fin de ayudar a compañeras", aunque considera que parte de la lucha pasa por "que los clubes se sienten y piensen la forma de ayudar".

"Hay que informarse"

La reacción y la manera de actuar de las personas cercanas puede ser clave para las personas que sufren este tipo de trastornos, de ahí que la información sea fundamental para saber cómo actuar, pero sobre todo cómo no hacerlo. "Cuando alguien te dice tengo TCA, bulimia, lo que sea, hay que informarse qué conlleva tener eso porque es verdad que uno de los problemas a la hora de expresarlo es no sentirse comprendido, es lo que lleva que nos callemos, es importante informarse, un familiar o una pareja tiene que informarse, porque puedes hacer comentarios que le molesten y no ser consciente de ello".

Recalca también la importancia de que haya psicólogos en los equipos, puesto que "en ningún equipo que he estado ha habido psicólogos" confiesa Leticia, a lo que añade que "creo que en todos los equipos debe haber un psicólogo, para mi no fue fácil, creo es una de las claves que muchas personas no lo digan".