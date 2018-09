Las grabaciones en exclusiva de cómo preparó su coartada el acusado del crimen de Marc y Paula en Susqueda

Espejo Público ha tenido acceso en exclusiva a las grabaciones de Jordi Magenti, acusado del crimen de Marc y Paula en el Pantano de Susqueda, con una persona de su entorno a la que intenta sugestionar.

En estas conversaciones telefónicas, el acusado por el doble crimen, Magenti no pide a la otra persona que mienta sino que le da una versión propia para que acabe creyéndosela: "Que no lo entiendo, pero a ver, allí había gente, por lo menos cabían 35 personas. Yo las vi, yo vi, si tú no viste yo sí que lo vi".

Sigue diciéndole: "Tú tenías miedo y estabas cagada ¿no?, yo no tenía miedo, yo no. Ya les he dicho que no, porque me dijeron: "¿Después de los hechos usted iba a poder pasar por ahí y no tenía miedo?"

Magenti alude a su estancia a prisión: "He estado diez años en una cárcel y yo, ¿tengo que tener miedo de ir a pescar? venga hombre, por favor, tú me conoces que a mi no me da miedo ¡eh! jamás no vi nada extraño ni nada".

También argumenta por qué no llevaba móvil: "¿Por qué no llevaba el móvil? A ver, yo voy a buscar setas voy a pescar y no llevo móvil ... me molesta un móvil estoy acostumbrado a ir sin móvil y eso no lo pueden entender".