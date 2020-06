Las sorprendentes colas para acceder a la playa de Santa María, en Cádiz

Decenas de personas esperan su turno en el paseo marítimo de la playa de Santa María, en Cádiz, en el primer domingo de junio.

Una imagen muy llamativa al ser la primera vez que se aplican las restricciones de aforo por el coronavirus. La Policía local tuvo que cortar los accesos para que no accediera más gente, según informa el Diario de Cádiz.

Se informó por megafonía que el cupo máximo, fijado en 3.648 personas, se había superado. Pero no eran tan rigurosos este fin de semana en otros puntos de España. En una playa de Tenerife no había control de aforo ni vigilancia, mientras que en las imágenes de un chiringuito de Chiclana se ve que la multitud no respeta las medidas de distancia social. Tuvo que ser desalojado.

Además, 200 jóvenes participaron en una fiesta en el lago Mendillorri, en Pamplona. Querían celebrar San Fermín un mes antes de la fecha. Beben, se bañan y lanzan cohetes en un chupinazo ilegal que acabó con la intervención de la policía.