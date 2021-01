El mensaje de César Carballo a Salvador Illa: ¿Cuántos muertos hacen falta para decretar el confinamiento?

César Carballo es médico de urgencias en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y se ha mostrado muy duro con la resistencia del gobierno a decretar un confinamiento general en España. En una entrevista en Espejo Público ha asegurado que retrasar la decisión cuesta vidas.

¿Cuántos muertos hacen falta para decretar el confinamiento?

Carballo cree que es un error no adoptar fórmulas de confinamientos severos cortos como están haciendo en países como Israel. Asegura que en el hospital "hemos tenido tres día en el ojo del huracán porque pacientes no podían llegar pero lo malo va a ser ahora cuando se abran los accesos al hospital y vamos a ver, no sólo la tercera ola, si no lo que no hemos visto estos días" en cuanto a casos de coronavirus.

Dice Carballo que "cuanto más tardemos en tomar medidas mucho más agresivas peor nos va a ir. Ya advertimos en Navidad que lo pasaríamos mal en enero y ahora los datos no pueden sorprender a nadie".

El doctor es contundente sobre la necesidad de decretar el confinamiento: "vamos a tener que confinar, el retraso cuesta muchas vidas. No se cuántos muertos hacen falta para hacer eso, Merkel ya dijo que la cantidad de muertos es intolerable". Y apunta incluso que hay estudios en EEUU que abogan por cerrar colegios para evitar la trasmisión de contagios por coronavirus.

Críticas a Fernando Simón por la cepa británica

Sobre la cepa británica del coronavirus, Carballo ha dicho que es muy preocupante: "no entiendo las palabras del doctor Simón, ¿en qué datos se basa?. Critica así al director de Alertas del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón que considera que la variante británica tendrá un "impacto marginal".

Carballo asegura que que ya hay casos como Irlanda del Norte que "estaba como nosotros con un 1% de casos relacionados con esa cepa hace 12 semanas y ahora tiene un enorme problema".